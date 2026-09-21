شالیکوبی متخلف در گیلان به بیش از ۱۶ میلیارد ریال محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: شعبه پنجم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده تخلف یک واحد شالیکوبی به دلیل ثبت نکردن انبار در سامانه جامع انبارها رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی محتویات پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: متهم این پرونده به پرداخت ۱۶ میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

امینی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در جریان بازرسی از انبار این واحد شالیکوبی، تخلف مربوط به ثبت نکردن اطلاعات کالا در سامانه جامع انبارها را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.