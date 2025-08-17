  1. استانها
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸

محکومیت بیش از ۵ میلیارد ریالی برای قاچاقچی لوازم ساختمانی در گیلان

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از پنج میلیارد ریالی قاچاقچی لوازم بهداشتی ساختمانی به دلیل ثبت نکردن در سامانه جامع انبارها خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه پنجم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده ثبت نکردن لوا زم بهداشتی ساختمانی (انواع شیرآلات) در سامانه جامع انبارها رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبار واحد صنفی، گزارش تخلف ثبت نکردن کالا را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

