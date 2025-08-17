محکومیت بیش از ۵ میلیارد ریالی برای قاچاقچی لوازم ساختمانی در گیلان

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه پنجم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده ثبت نکردن لوا زم بهداشتی ساختمانی (انواع شیرآلات) در سامانه جامع انبارها رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبار واحد صنفی، گزارش تخلف ثبت نکردن کالا را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.