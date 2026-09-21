دمای هوای استان زنجان کاهش می یابد

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان زنجان طی روزهای آینده اظهار کرد: آسمان استان غالباً صاف خواهد بود و از بعدازظهر وزش باد در مناطق مختلف پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در برخی مناطق استان به آستانه شدید خواهد رسید، افزود: به شهروندان توصیه می‌شود در زمان وزش باد شدید از تردد و توقف در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از کاهش دمای هوا در استان خبر داد و گفت: طی چند روز آینده دمای هوا کاهش یافته و هوای خنک‌تری در استان حاکم خواهد شد.

رحمان‌نیا با اشاره به دمای فعلی شهر زنجان تصریح کرد: در حال حاضر دمای هوای شهر زنجان ۱۵ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به روز گذشته خنک‌تر شده و پیش‌بینی می‌شود دمای امروز نیز پایین‌تر از روز گذشته باشد.