دمای هوای استان زنجان کاهش می یابد

محمدرضا رحماننیا در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان زنجان طی روزهای آینده اظهار کرد: آسمان استان غالباً صاف خواهد بود و از بعدازظهر وزش باد در مناطق مختلف پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در برخی مناطق استان به آستانه شدید خواهد رسید، افزود: به شهروندان توصیه میشود در زمان وزش باد شدید از تردد و توقف در مجاورت ساختمانهای نیمهکاره و درختان فرسوده خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از کاهش دمای هوا در استان خبر داد و گفت: طی چند روز آینده دمای هوا کاهش یافته و هوای خنکتری در استان حاکم خواهد شد.
رحماننیا با اشاره به دمای فعلی شهر زنجان تصریح کرد: در حال حاضر دمای هوای شهر زنجان ۱۵ درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته خنکتر شده و پیشبینی میشود دمای امروز نیز پایینتر از روز گذشته باشد.
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