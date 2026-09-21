به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع اختلافات و درگیری‌های طایفه‌ای ناشی از مسائل مالی، دو نوجوان توسط افراد مرتبط با طرفین اختلاف ربوده شده بودند که موضوع با جدیت در دستور کار پلیس قرار گرفت.

با پیگیری‌های مستمر انتظامی و استفاده از ظرفیت شورای معتمدین انتظامی، ریش‌سفیدان و بزرگان منطقه، رایزنی‌های لازم برای حل اختلافات، پایان دادن به تنش‌ها و فراهم شدن زمینه آزادی این دو نوجوان انجام شد.

در نهایت با تدابیر فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، و همکاری شورای معتمدین انتظامی و بزرگان منطقه، زمینه آزادی هر دو نوجوان فراهم شد و آنان پس از مدت‌ها دوری، صبح دوشنبه به خانواده‌های خود بازگشتند.

این اقدام با هدف تقویت صلح و سازش، پیشگیری از تداوم اختلافات و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی برای برقراری امنیت و آرامش پایدار در منطقه انجام شد.