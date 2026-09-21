به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور در پی ارتحال آیتالله شبیری زنجانی مرجع عالیقدر تقلید شیعیان به شرح زیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
قال الصادق(ع): «إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِیهُ، ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ»
ارتحال جانسوز آیتالله العظمی آقای حاج سید موسی شبیری زنجانی(قدس سرّه الشریف) را به حضرت ولیعصر(ارواحنا فداه)، مراجع عظام تقلید(دامت برکاتهم)، مقام معظم رهبری(مدظله)، حوزههای علمیه و روحانیت معظم، ملت بزرگ ایران، مردم شریف قم، مسلمانان جهان، پیروان خاندان پیامبر اعظم(ص)، علاقهمندان به مرجعیت در ایران و جهان، همه نهادهای عالی علمی و حوزوی و بهویژه آقازادگان مکرم و بیت شریف ایشان تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
همچنین اعلام میشود دروس حوزههای علمیه از امروز تا پایان هفته جاری، برای عرض ادب به ساحت مقدس مرجعیت و شرکت در مراسم تشییع، تدفین و مجالس ختم، با موافقت مراجع عظام و شورای عالی حوزههای علمیه، تعطیل خواهد بود.
آن استاد عالیقدر و مرجع گرانسنگ، قریب به یک قرن عمر پربرکت خویش را در تحصیل، تدریس، تحقیق، تربیت شاگردان فراوان، تولید آثار و نظریههای علمی و ارشاد و هدایت مردم و حوزویان سپری کرد و مایه رشد و تعالی حوزه علمیه قم و سایر حوزههای علمیه و پیشرفت تحقیقات فقهی، اصولی، رجالی، تاریخی و علوم اسلامی شد.
آن فقیه محقق از بیتی رفیع برخاست و در حوزه کهن و سرافراز قم زیست و از محضر اساتید بزرگی مانند حضرات آیات عظام بروجردی(ره) و محقق داماد(ره) بهره برد و از اساتید و مراجع عظام حوزه نجف اشرف استفاده کرد و با ژرفاندیشی و جهاد علمی خود، مراحل گوناگون تدریس و تحقیق را طی نمود و آفاقی نو به روی علوم اسلامی گشود.
آن درخت تناور دین و دانش، در کرسیهای بحث و درس و جلسات پربار مباحث علمی و تحقیقات و تدقیقات فقهی و نظریهپردازی و نازکاندیشیهای رجالی و تاریخی و دیگر عرصههای فکری، چون خورشید میدرخشید و در مسند امامت جماعت ممتد در مدرسه فیضیه و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، به نورافشانی معنوی و هدایت و ارشاد مردم عزیز میپرداخت.
در عصر مبارزات ملت ایران و انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(اعلیاللهمقامهالشریف) و سپس در عصر زعامت رهبر شهید، امام خامنهای(رضوانالله تعالی علیه)، همراه انقلاب اسلامی و دلسوز و راهنمای ملت ایران و حوزههای علمیه بود.
دستگیریهای علمی وی از طلاب و فضلا و جویندگان معارف اسلام و اهلبیت(علیهمالصلواتالله) زبانزد و الهامبخش بود و حمایتهای ایشان از رشد علمی و اخلاقی حوزه و جامعه، همچنین اهتمام به تربیت طلاب و فضلای مستعد و برجسته و تأسیس مدارس ویژه حوزوی، ستایشبرانگیز است.
افزون بر همه اینها، اخلاق و معنویت، صفای باطن، اخلاق نیکو، زهد و پاکزیستی و پایبندی ایشان به سنتهای اصیل اخلاقی و علمی حوزه، الهامبخش امروز و فردای حوزه و دانشگاه و طلاب و جوانان و استادان خواهد بود.
و اینک این استوانه بزرگ فقاهت به آسمان و جهان ملکوت پر کشیده است و حوزههای علمیه و شاگردان و علاقهمندان خود را به سوگ نشانده است. اکنون حوزههای علمیه و طلاب جوان و اساتید عزیز هستند و تراث ارزشمند علمی ایشان و عهد همه ما بر تداوم مسیر طهارت و فقاهت آن فقید سعید و ادامه راه اسلام و مکتب و انقلاب اسلامی و شهدای عالیقدر استوار است.
به روان پاک وی درود میفرستیم و امید است حوزههای علمیه و مردم شریف قم و ایران و جهان، دین خود را به ایشان و مکتب اهلبیت(علیهمالسلام) ادا نمایند و در همه مراسم باشکوه و فراوان شرکت کنند.
عاش سعیداً و مات سعیداً
علیرضا اعرافی
مدیر حوزههای علمیه
قم- مدیر حوزههای علمیه با تسلیت ارتحال آیتالله العظمی شبیری زنجانی، ایشان را استوانه بزرگ فقاهت و دانش دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور در پی ارتحال آیتالله شبیری زنجانی مرجع عالیقدر تقلید شیعیان به شرح زیر است.
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