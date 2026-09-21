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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

دستگیری کلاهبردار ۱۵ میلیاردی در تبریز

دستگیری کلاهبردار ۱۵ میلیاردی در تبریز

تبریز- رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی از دستگیری کلاهبردار حرفه ای و کشف یک فقره پرونده به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده کلاهبرداری، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: متهم با شناسایی افراد به طرق مختلف و معرفی خود بعنوان فردی صاحب نفوذ در سیستم بانکی در خصوص اعطای وام و ضمانت توسط اشخاص ثالث، اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان می نمود.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه ماموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و هماهنگی با مرجع قضایی، یک نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم او را در مخفیگاهش دستگیر کردند افزود: متهم در بازجویی های به عمل آمده به یک فقره کلاهبرداری به ارزش ۱۵ میلیارد ریال، اعتراف که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

کد مطلب 6953955

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