دستگیری کلاهبردار ۱۵ میلیاردی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده کلاهبرداری، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: متهم با شناسایی افراد به طرق مختلف و معرفی خود بعنوان فردی صاحب نفوذ در سیستم بانکی در خصوص اعطای وام و ضمانت توسط اشخاص ثالث، اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان می نمود.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه ماموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و هماهنگی با مرجع قضایی، یک نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم او را در مخفیگاهش دستگیر کردند افزود: متهم در بازجویی های به عمل آمده به یک فقره کلاهبرداری به ارزش ۱۵ میلیارد ریال، اعتراف که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.