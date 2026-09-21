به گزارش خبرنگار مهر، هادی الله‌ویسی صبح دوشنبه در مراسم جشن جوانه ها که در مدرسه متوسطه اول راه دانش سنندج برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان و خانواده‌ها اظهار کرد: شروع سال تحصیلی فرصتی برای ایجاد تحول و آغاز مسیری تازه در زندگی دانش‌آموزان و معلمان است و امیدواریم سال جدید برای همه اعضای جامعه تعلیم و تربیت با موفقیت و آرامش همراه باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی مدارس ناحیه یک سنندج افزود: تمام مدارس ناحیه برای پذیرش دانش‌آموزان آماده هستند و مدارسی که در جریان جنگ ۴۰ روزه رمضان آسیب دیده بودند نیز با تلاش مجموعه آموزش و پرورش و همراهی مسئولان، به چرخه آموزش بازگشته‌اند.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج ادامه داد: عملیات ساخت دو مدرسه ۱۲ کلاسه در محله‌های نایسر و شهرک زاگرس آغاز شده و مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک زاگرس نیز آماده پذیرش دانش‌آموزان و برگزاری کلاس‌های درس است.

الله‌ویسی از راه‌اندازی دو هنرستان دخترانه و پسرانه در منطقه عباس‌آباد سنندج خبر داد و تصریح کرد: توسعه فضاهای آموزشی و مهارتی از برنامه‌های مهم آموزش و پرورش ناحیه یک است و تلاش می‌کنیم زمینه تحصیل دانش‌آموزان در محیطی مناسب فراهم شود.

توسعه فضاهای ورزشی در مدارس

وی همچنین به اجرای طرح‌های ورزشی در مدارس اشاره کرد و گفت: چهار زمین ورزشی در ناحیه یک سنندج در حال آماده‌سازی است که با راه‌اندازی زمین‌های چمن مصنوعی، امکان فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان افزایش پیدا می‌کند.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج افزود: پیش‌بینی می‌شود این فضاهای ورزشی در فصل پاییز به بهره‌برداری برسند و دانش‌آموزان بتوانند در طول سال تحصیلی از آنها استفاده کنند.

الله‌ویسی با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان این ناحیه در المپیادهای علمی، مسابقات ورزشی و جشنواره نوجوان خوارزمی خاطرنشان کرد: یکی از مدارس ناحیه یک سنندج در سال گذشته موفق به کسب مقام کشوری در جشنواره نوجوان خوارزمی شد و امسال نیز دانش‌آموزان در عرصه‌های مختلف موفقیت‌های متعددی به دست آورده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ مدرسه‌ای نباید خارج از متن شهر و جامعه دیده شود، گفت: همه مدارس سنندج بخشی از ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی شهر هستند و تلاش ما این است که امکانات و فرصت‌های رشد و پیشرفت تحصیلی در اختیار همه دانش‌آموزان قرار گیرد.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج در پایان ابراز امیدواری کرد سال تحصیلی جدید برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فرهنگیان سالی سرشار از آرامش، پیشرفت و برکت باشد.