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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

آغاز سال تحصیلی در سنندج با بازگشت مدارس آسیب‌دیده به چرخه آموزش

آغاز سال تحصیلی در سنندج با بازگشت مدارس آسیب‌دیده به چرخه آموزش

سنندج- رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج از آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی خبر داد و گفت: مدارس آسیب‌دیده در جریان جنگ ۴۰ روزه رمضان با انجام اقدامات لازم به چرخه آموزش بازگشته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی الله‌ویسی صبح دوشنبه در مراسم جشن جوانه ها که در مدرسه متوسطه اول راه دانش سنندج برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان و خانواده‌ها اظهار کرد: شروع سال تحصیلی فرصتی برای ایجاد تحول و آغاز مسیری تازه در زندگی دانش‌آموزان و معلمان است و امیدواریم سال جدید برای همه اعضای جامعه تعلیم و تربیت با موفقیت و آرامش همراه باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی مدارس ناحیه یک سنندج افزود: تمام مدارس ناحیه برای پذیرش دانش‌آموزان آماده هستند و مدارسی که در جریان جنگ ۴۰ روزه رمضان آسیب دیده بودند نیز با تلاش مجموعه آموزش و پرورش و همراهی مسئولان، به چرخه آموزش بازگشته‌اند.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج ادامه داد: عملیات ساخت دو مدرسه ۱۲ کلاسه در محله‌های نایسر و شهرک زاگرس آغاز شده و مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک زاگرس نیز آماده پذیرش دانش‌آموزان و برگزاری کلاس‌های درس است.

الله‌ویسی از راه‌اندازی دو هنرستان دخترانه و پسرانه در منطقه عباس‌آباد سنندج خبر داد و تصریح کرد: توسعه فضاهای آموزشی و مهارتی از برنامه‌های مهم آموزش و پرورش ناحیه یک است و تلاش می‌کنیم زمینه تحصیل دانش‌آموزان در محیطی مناسب فراهم شود.

توسعه فضاهای ورزشی در مدارس

وی همچنین به اجرای طرح‌های ورزشی در مدارس اشاره کرد و گفت: چهار زمین ورزشی در ناحیه یک سنندج در حال آماده‌سازی است که با راه‌اندازی زمین‌های چمن مصنوعی، امکان فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان افزایش پیدا می‌کند.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج افزود: پیش‌بینی می‌شود این فضاهای ورزشی در فصل پاییز به بهره‌برداری برسند و دانش‌آموزان بتوانند در طول سال تحصیلی از آنها استفاده کنند.

الله‌ویسی با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان این ناحیه در المپیادهای علمی، مسابقات ورزشی و جشنواره نوجوان خوارزمی خاطرنشان کرد: یکی از مدارس ناحیه یک سنندج در سال گذشته موفق به کسب مقام کشوری در جشنواره نوجوان خوارزمی شد و امسال نیز دانش‌آموزان در عرصه‌های مختلف موفقیت‌های متعددی به دست آورده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ مدرسه‌ای نباید خارج از متن شهر و جامعه دیده شود، گفت: همه مدارس سنندج بخشی از ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی شهر هستند و تلاش ما این است که امکانات و فرصت‌های رشد و پیشرفت تحصیلی در اختیار همه دانش‌آموزان قرار گیرد.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج در پایان ابراز امیدواری کرد سال تحصیلی جدید برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فرهنگیان سالی سرشار از آرامش، پیشرفت و برکت باشد.

کد مطلب 6953594

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