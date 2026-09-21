هواپیمای کاملا خودران ۳۱۹۹ مایل پرواز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این سفر از فرودگاه بوچانان فیلد در ایالت کالیفرنیا آغاز شد و در فرودگاه منطقه‌ای دِیر کانتی در منطقه آوتر بنکسِ ایالت کارولینای شمالی، با طی مسافت ۳۱۹۹ مایل پایان یافت.

جابی اعلام کرد فناوری خودرانش را به Cessna Caraven منتقل کرده که توانسته فعالیت های مختلف از حرکت روی زمین، بلند شدن از زمین، کروز کردن و فرود آمدن به تنهایی و بدون داده های ورودی کنترل مربوط به خلبان ایمنی حاضر در هواپیما را انجام دهد.

این شرکت علاوه بر حضور یک ناظر انسانی در هواپیما، از مقرهای خود در کالیفرنیا و مرکز نیروی هوایی شاو در کارولینای جنوبی، از راه دور این وسیله نقلیه را کنترل می کرد. هواپیمای خودران جابی پس از تکمیل سفر خود به سمت شرق، اکنون به سمت غرب باز می گردد و در شهرهای مختلف از جمله رالی در ایالت کارولینای شمالی، ساوت لیک سیتی و پورتلند در ایالت اورگن توقف می کند.

جابی علاوه بر دستاوردهایش در زمینه فناوری خودران برای اجرای برنامه آزمایشی تاکسی های هوایی کالا خودران که از آوریل در نیویورک سیتی آغاز شد و قرار است در سال جاری میلادی به طور عمومی ارائه شود، مشهور است. با این وجود جدیدترین پروژه جابی ممکن است قابلیت های این استارت آپ را به فراتر از یک وسیله حمل ونقل سریع در شهرهای شلوغ تبدیل کند. این شرکت اعلام کرده قابلیت پروازهای خودران را می توان در هواپیماهای موجود یکپارچه کرد و در حوزه هایی مانند حمل ونقل تجاری، واکنش سریع یا کاربردهای لجستیک دفاعی به کار برد.