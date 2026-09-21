مرتضی بحرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز کشت گوجهفرنگی خارج از فصل در استان بوشهر اظهار کرد: پیشبینی میشود از سطح زیرکشت این محصول در کشت پاییزه، حدود ۱۸۰ هزار تن گوجهفرنگی تولید شود که نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و تنظیم قیمتها در ماههای پیشرو خواهد داشت.
وی افزود: با توجه به خلأ تولید گوجهفرنگی در کشور طی ماههای آبان و آذر، برداشت محصول خارج از فصل در استان بوشهر میتواند سهم قابل توجهی در تأمین این محصول و متعادلسازی بازار در این بازه زمانی داشته باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به برنامه کشت گوجهفرنگی در سال زراعی جاری بیان کرد: پیشبینی میشود در مجموع ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت این محصول اختصاص یابد و میزان تولید به حدود ۶۰۰ هزار تن برسد.
بحرانی ادامه داد: متناسب با سطح زیرکشت پیشبینیشده، حدود ۲۵۰ میلیون نشاء گوجهفرنگی مورد نیاز است که عمدتاً از ارقام بدرو، برنتا، بریویو، افرا، باسیمو، ۸۳۲۰، متین و ۴۱۲۹ تأمین خواهد شد.
تولید ۶۰۰ هزار تن محصول خارج فصل
وی با تشریح برنامههای پیشبینیشده برای مصرف و عرضه محصول تولیدی خاطرنشان کرد: انتظار میرود از مجموع بیش از ۶۰۰ هزار تن گوجهفرنگی تولیدی استان، حدود ۱۲۰ هزار تن در صنایع تبدیلی و فرآوری، بهویژه تولید رب گوجهفرنگی و سایر فرآوردههای جانبی، مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: همچنین پیشبینی میشود بیش از ۲۵۰ هزار تن از محصول تولیدی به کشورهای همسایه و سایر مقاصد داخلی و خارجی صادر شود و باقیمانده محصول نیز بهصورت تازهخوری و سالادی به مصرف برسد.
بحرانی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی استان بوشهر اظهار کرد: با توجه به شرایط بحرانی دشتهای استان و محدودیت منابع آب قابل برنامهریزی، ضروری است کشاورزان در مصرف آب صرفهجویی کرده و مدیریت منابع آبی را با جدیت دنبال کنند.
وی در پایان بر لزوم رعایت دستورالعملهای ابلاغی الگوی کشت تأکید کرد و خواستار همکاری کشاورزان در اجرای برنامههای مدیریت مصرف آب و انطباق کشت با ظرفیت منابع آبی استان شد.
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