دعوت از ۱۹ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال دختران جوان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال دختران جوان از ۷ تا ۱۴ شهریور در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

به همین منظور فاطمه شریف سرمربی تیم ملی فوتسال دختران جوان اسامی بازیکنان دعوت شده به این اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

فاطمه شکرانی، زهرا امینی، آیلاحاجیان (اصفهان) عسل دهقانی نیا (اردبیل) نرگس امیر محسنی (تهران) ملینا نیکبخت (سیستان و بلوچستان) طناز باقری نیا، فاطمه اکبری فر(خوزستان) سارینا زارع حقیقی، فاطمه عباسی (خراسان رضوی) نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، غزل رحمانی (قزوین) الناز حسینی پور، فاطمه شهسواری، آیناز یزدی پور (کرمان)حدیث یاری، الینا منصوری (کرمانشاه) ستایش رضایی(مازندران)

اردوهای تیم ملی فوتسال جوانان بانوان به منظور حضور در مسابقات المپیک جوانان که آبان ماه در سنگال برگزار می شود.

تیم ملی فوتسال کشورمان در گروه B با تیم های ایتالیا، کامرون و کاستاریکا به رقابت می پردازد.