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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

اردوی تیم ملی فوتسال زنان با حضور ۲۱ بازیکن برگزار می‌شود

اردوی تیم ملی فوتسال زنان با حضور ۲۱ بازیکن برگزار می‌شود

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال زنان از یکم تا پنجم مهر در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود که شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال زنان اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

فرزانه توسلی،مهتاب بیانی،یاسمن سادات حسینی، حنانه سلمانی، مینا پروینی، مهدیه محمودی‌نیا، مارال ترکمان (تهران)

صدف زارعی (مازندران)

مریم سادات سید، شقایق معتمدی‌سده ،زهرا کیانی، الهام عناقچه، فهیمه قنبری ،آرزو کریمی (خوزستان)

یاسمین مروت‌نژاد، آذین نخعی (کرمان)

مریم قائد امینی،شیما کیانی (اصفهان)

فاطمه رحمتی (زنجان)

سما معصومی میری (مرکزی)

کد مطلب 6952308

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