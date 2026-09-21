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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶

بقایی: دولت آمریکا برای مخفی کردن حقیقت تلاش می‌کند

بقایی: دولت آمریکا برای مخفی کردن حقیقت تلاش می‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اقدام واشنگتن در صادر نکردن ویزا برای همراهان رئیس جمهور در راستای «مخفی کردن حقیقت و ادامه کارزار اطلاعات نادرست جعلی از طریق نقض حق دسترسی به اطلاعات» است. 

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی و در واکنش به عدم صدور روادید برای خبرنگاران و تیم رسانه‌ای ایرانی جهت همراهی با هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نوشت: وقتی هیات حاکمه‌ای حتی مانع از دسترسی رسانه‌های خود آمریکا به اطلاعات می‌شود و همزمان راه را بر خبرنگاران خارجی‌ از جمله تیم رسانه‌ای رییس‌جمهور ایران، که نمی‌خواهد صدایشان شنیده شود، می‌بندد، این کار مدیریت دسترسی نیست بلکه به معنای تلاش برای مخفی کردن حقیقت و ادامه کارزار اطلاعات نادرست جعلی از طریق نقض حق دسترسی به اطلاعات است.

وی تاکید کرد: کشوری که روزگاری ادعای برانداختن پرده آهنین را مایه فخر فروشی می‌کرد اکنون خود گرفتار پرده‌ای آهنین در درون خود شده است.

کد مطلب 6954362

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