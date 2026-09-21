ابراهیم بهمنی مدیر روابط عمومی پارس عسلویه شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت علمی مهارتی پارس عسلویه، ابراهیم بهمنی به عنوان مدیر روابط عمومی، برند و مسئولیت های اجتماعی این مجموعه منصوب شد.

در متن این حکم، تعهد، شایستگی، توانمندی و سوابق اجرایی بهمنی از جمله دلایل این انتصاب عنوان شده است.

بر اساس این حکم، ارتقای جایگاه و اعتبار برند شرکت، توسعه و مدیریت ارتباطات سازمانی و رسانه ای، انعکاس شایسته فعالیت ها و دستاوردهای مجموعه، تقویت ارتباط با مخاطبان و ذی نفعان و همچنین برنامه ریزی و اجرای اقدامات موثر در حوزه مسئولیت های اجتماعی، از مهم ترین ماموریت های وی در مسئولیت جدید خواهد بود.

بهمنی از فعالان رسانه ای و اجتماعی استان بوشهر است که مدیرمسئولی پایگاه خبری «جنوب استان»، صاحب امتیازی رسانه های «موج انرژی» و «دیار جم» و تالیف کتاب «خبرنگاری در عصر دیجیتال» را در کارنامه خود دارد.

وی همچنین از چهره های جوان و فعال استان بوشهر است که در بیش از دو دوره به عنوان جوان برتر استان مطرح شده و در حوزه های رسانه، فعالیت های اجتماعی و پیگیری مطالبات عمومی نیز حضور داشته است.

شرکت علمی مهارتی پارس عسلویه از مجموعه های فعال در حوزه خدمات آموزشی و مهارتی در شهرستان عسلویه استان بوشهر است که در منطقه صنعتی و انرژی پارس جنوبی فعالیت دارد.