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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

ابراهیم بهمنی مدیر روابط عمومی پارس عسلویه شد

ابراهیم بهمنی مدیر روابط عمومی پارس عسلویه شد

بوشهر- ابراهیم بهمنی با صدور حکمی به عنوان مدیر روابط عمومی، برند و مسئولیت های اجتماعی شرکت علمی مهارتی پارس عسلویه منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت علمی مهارتی پارس عسلویه، ابراهیم بهمنی به عنوان مدیر روابط عمومی، برند و مسئولیت های اجتماعی این مجموعه منصوب شد.

در متن این حکم، تعهد، شایستگی، توانمندی و سوابق اجرایی بهمنی از جمله دلایل این انتصاب عنوان شده است.

بر اساس این حکم، ارتقای جایگاه و اعتبار برند شرکت، توسعه و مدیریت ارتباطات سازمانی و رسانه ای، انعکاس شایسته فعالیت ها و دستاوردهای مجموعه، تقویت ارتباط با مخاطبان و ذی نفعان و همچنین برنامه ریزی و اجرای اقدامات موثر در حوزه مسئولیت های اجتماعی، از مهم ترین ماموریت های وی در مسئولیت جدید خواهد بود.

بهمنی از فعالان رسانه ای و اجتماعی استان بوشهر است که مدیرمسئولی پایگاه خبری «جنوب استان»، صاحب امتیازی رسانه های «موج انرژی» و «دیار جم» و تالیف کتاب «خبرنگاری در عصر دیجیتال» را در کارنامه خود دارد.

وی همچنین از چهره های جوان و فعال استان بوشهر است که در بیش از دو دوره به عنوان جوان برتر استان مطرح شده و در حوزه های رسانه، فعالیت های اجتماعی و پیگیری مطالبات عمومی نیز حضور داشته است.

شرکت علمی مهارتی پارس عسلویه از مجموعه های فعال در حوزه خدمات آموزشی و مهارتی در شهرستان عسلویه استان بوشهر است که در منطقه صنعتی و انرژی پارس جنوبی فعالیت دارد.

کد مطلب 6954302

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