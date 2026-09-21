اروپا در آستانه التهاب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: روز گذشته، اوکراین یکی از بزرگ‌ترین موج‌های پهپادی خود را به سمت مسکو پرتاب کرد. پس از آن، روسیه اعلام کرد بیش از ۱۶۰۰ پهپاد اوکراینی سرنگون شده است، از جمله ۴۵۰ فروند که به سمت مسکو هدف‌گیری شده بودند. حملات اوکراین به پالایشگاه نفت کاپوتنیا، بزرگ‌ترین پالایشگاه مسکو و ساختمان‌های مسکونی اصابت کرد، که منجر به کشته شدن دو نفر در منطقه مرکزی مسکو و تخلیه ۴۰۰نفر شد. همچنین محدودیت‌های پروازی در فرودگاه‌های پایتخت روسیه اعمال شد.

زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، پس از این تجاوز اعلام کرد: هدف قرار دادن پالایشگاه اصلی نفت در مسکو را تایید می‌کنم. حملات دوربرد ما منطقه مسکو را هدف قرار داد و تاثیر قابل‌توجهی بر جای گذاشت. ما تاسیسات چند میلیارد دلاری در روسیه را که ماشین جنگی این کشور را تغذیه می‌کنند، هدف قرار دادیم. دنیا منتظر پاسخ روسیه به این حمله سنگین اوکراین است؛ پاسخی که شاید فراتر از حد تصور باشد و جرقه‌ای برای آغاز جنگ جهانی سوم محسوب شود. ولادمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز شنبه اعلام کرد که رهبران اروپایی در روزهای گذشته به صورت آشکار اعلام کردند در حال آماده‌سازی برای جنگ قریب‌الوقوع با روسیه هستند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نیز صبح روز شنبه تمام سران سیاسی فرانسه حتی احزاب مخالف را به جلسه‌ای محرمانه دعوت کرده بود. موضوع جلسه امنیت اروپا، احتمال گسترش جنگ در اروپا و خاورمیانه بوده است.

جلساتی مشابه در آلمان و لهستان هم برگزار شده است. گویا احتمال وقوع جنگ بین کشورهای اروپای غربی و روسیه بالاست. همچنین بر اساس گزارش بلومبرگ، آلمان به صورت اضطراری بیمارستان‌ها را برای احتمال قریب‌الوقوع افزایش تنش‌ها بین روسیه و ناتو آماده می‌کند. علاوه بر این، در خبرها آمده که خدمت اجباری سربازی در آلمان دوباره از سر گرفته می‌شود. طبق گزارش‌های موجود در این زمینه، قرار است خدمت اجباری سربازی از ژوئیه ۲۰۲۷ در سراسر کشور آلمان آغاز شود. صدها مرد جوان در تابستان امسال احضاریه مربوطه را دریافت کردند. وزارت دفاع فدرال آلمان در برلین اعلام کرد که نیروهای مسلح فراخواندن مردان ۱۸ ساله برای خدمت سربازی را که علاقه خود به خدمت را ابراز نکرده‌اند، آغاز کرده است.

قاره سبز در آستانه جنگ بزرگ

به طور کلی، آنچه واضح است آن است که با تداوم حملات دوربرد و هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی در روسیه توسط اوکراین که متحد ناتو است، گویی جهان در آستانه یک چرخش بزرگ و ناپایدار قرار دارد. تصعید بی‌سابقه تنش‌ها میان پیمان ناتو و فدراسیون روسیه، فراتر از یک درگیری منطقه‌ای، ابعاد یک رویارویی مستقیم میان دو بلوک بزرگ را به نمایش گذاشته است؛ وضعیتی که تحلیلگران آن را مقدمه‌ای بر بازتعریف نظم جهانی و احتمال شعله‌ور شدن جرقه جنگ جهانی سوم توصیف می‌کنند. حرکات اضطراری در پایتخت‌های اروپایی، از برلین تا پاریس، نشان از یک بحران امنیتی عمیق دارد. فراخوان‌های محرمانه سران اروپا و بازگشت به نظام خدمت اجباری در آلمان، گواهی بر این واقعیت است که سیاست‌های تدافعی غرب از حالت عادی خارج شده و به سمت بسیج عمومی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی روسیه حرکت کرده است.

این اقدامات نشان می‌دهد که اروپا دیگر تنها به ابزارهای دیپلماتیک بسنده نمی‌کند. حملات پهپادی بی‌سابقه به عمق خاک روسیه و هدف قرار دادن پالایشگاه‌های استراتژیک، معادله جنگ را در نبرد میان کیف و مسکو تغییر داده است. با هدف فلج کردن لجستیک و ماشین جنگی روسیه، اوکراین خط قرمزهای مسکو را جابه‌جا کرده است؛ اما این جسارت نظامی، جهان را در انتظار واکنشی از سوی کرملین قرار داده که می‌تواند فراتر از مرزهای اوکراین، تمامی معادلات امنیتی اروپا را بازسازی کند. در حالی که مقامات اروپایی با نگرانی از گسترش شعله‌های جنگ سخن می‌گویند، واشنگتن با رویکردی مصلحت‌اندوز، در حال مدیریت بحران به نفع منافع ملی خود است. آمریکا با استفاده از شکاف‌های موجود در بلوک غرب، سعی دارد ضمن بهره‌برداری از تنش‌های میان روسیه و اروپا، نفوذ خود را بر سیاست‌های امنیتی قاره سبز بگستراند؛ بازی دوگانه‌ای که می‌تواند منجر به تضعیف انسجام اروپایی و افزایش وابستگی آن به دکترین‌های نظامی آمریکایی شود.

اما خبرها از جبهه جنگ در اوکراین حاکی از آن است که همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی روسیه و اوکراین و تشدید حملات دو طرف، مسکو می‌گوید کنترل شماری دیگر از روستاها را به دست گرفته است. وزارت دفاع روسیه در همین راستا اعلام کرد که ارتش روستاهای ماریوکا و گولوو در جمهوری خلق دونتسک را آزاد کرده است. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که ارتش روسیه روستاهای لوشاکوو و کومیساروو در منطقه خارکیف و روستای زلنایا دیبرووا در منطقه زاپروژیا را آزاد کرده است. وزارت دفاع روسیه خبر داد که یگان‌های روسی همچنان برای تصرف شهرک بوزوو در حال نبرد هستند. پیشروی روس‌ها در حالی خبرساز شده که حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌ها و دیگر مواضع روسیه در مسکو و دیگر نقاط طی روزهای اخیر تشدید شده است. روزنامه روسی ایزوستیا گزارشی درباره پیشروی‌های اخیر نیروهای مسلح روسیه منتشر کرد و از ادامه حملات به مواضع اوکراین در جبهه‌های مختلف خبر داد.

آمریکا فقط زبان بازدارندگی نظامی را می‌فهمد

دیمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرد که قانون جدید تحریم‌های تصویب‌شده در آمریکا نمی‌تواند تاثیر مثبتی بر روابط با روسیه داشته باشد. وی در پاسخ به سوال خبرنگار رسانه روسی نووستی در خصوص دورنمای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین و احتمال ایجاد گشایش در روابط مسکو و واشنگتن در پی تصویب طرح جدید تحریم‌های آمریکا، چنین اظهار نظری کرد و گفت: بدون تردید، این اقدام تاثیر مثبتی بر روابط دو کشور نخواهد داشت. روز گذشته سفارت روسیه در واشنگتن نیز اعلام کرد که قانون جدید مربوط به تشدید تحریم‌ها علیه روسیه، ممکن است تاثیر منفی بر تلاش‌های دولت دونالد ترامپ برای بهبود روابط دوجانبه داشته باشد. در همین رابطه دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه نیز ابراز عقیده کرد که آمریکا تنها زبان بازدارندگی مستقیم نظامی را می‌فهمد و باید به اقداماتی مانند قانون جدید آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه روسیه نیز با همین زبان پاسخ داد. مدودف در کانال تلگرامی خود چنین نوشت: به نظر می‌رسد که در آن سوی اقیانوس هم فقط زبان بازدارندگی مستقیم نظامی را می‌فهمند و باید به اقدامات نفرت‌انگیز روس‌هراسانه‌ای مانند قانون آن تروریست مرده، لیندسی گراهام، با همین زبان پاسخ داد.

تحریم روسیه توسط آمریکا

دفتر مطبوعاتی کاخ سفید جمعه شب اعلام کرد که دونالد ترامپ قانون تحریم‌ها علیه روسیه را امضا کرده است. در این بیانیه آمده است که این قانون دامنه تحریم‌ها، تعرفه‌ها و ممنوعیت‌های قانونی علیه روسیه را گسترش می‌دهد و اجرای آنها را مجاز می‌کند. این سند عمدتا توسط لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی تهیه شده بود که ۱۱ جولای درگذشت. این ابتکار اعمال محدودیت‌هایی علیه مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی روسیه و شرکت‌های دولتی و همچنین تحریم‌های ثانویه علیه شرکای تجاری روسیه را در نظر می‌گیرد.

بر اساس متن این قانون، آمریکا می‌تواند علیه کشورهایی که از خریداران اصلی نفت و گاز روسیه هستند تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی اعمال کند. علاوه بر این، در این سند تدابیری برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران نیز در نظر گرفته شده است. در این رابطه، وزارت بازرگانی چین هم در واکنش به تصویب قانون آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و ایران به‌شدت اعتراض کرد. این وزارتخانه تاکید کرد که پکن به‌طور مستمر با هرگونه اقدام محدودکننده‌ای که به‌صورت یکجانبه و بدون تایید شورای امنیت سازمان ملل اعمال شود، مخالف است و اقدامات لازم برای دفاع از منافع قانونی شرکت‌های چینی را انجام خواهد داد.