سرهنگ احمدعلی جهانتیغ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره آدمربایی در شهر زاهدان و ایجاد نگرانی در میان شهروندان، کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، عامل اصلی این گروگانگیری را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان، افزود: در جریان تحقیقات از متهم، محل نگهداری فرد ربودهشده شناسایی شد و با استفاده از ظرفیت ریشسفیدان منطقه، گروگان بدون پرداخت هیچگونه وجهی آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.
وی تأکید کرد: تأمین امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و پلیس در برخورد با عوامل ناامنی و جرایم خشن، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
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