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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

دستگیری آدم‌ربا و آزادی گروگان در زاهدان

دستگیری آدم‌ربا و آزادی گروگان در زاهدان

زاهدان- رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان از دستگیری عامل اصلی یک فقره آدم‌ربایی در زاهدان و آزادی فرد ربوده‌شده بدون پرداخت وجه خبر داد.

سرهنگ احمدعلی جهانتیغ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره آدم‌ربایی در شهر زاهدان و ایجاد نگرانی در میان شهروندان، کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، عامل اصلی این گروگان‌گیری را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان، افزود: در جریان تحقیقات از متهم، محل نگهداری فرد ربوده‌شده شناسایی شد و با استفاده از ظرفیت ریش‌سفیدان منطقه، گروگان بدون پرداخت هیچ‌گونه وجهی آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.

وی تأکید کرد: تأمین امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و پلیس در برخورد با عوامل ناامنی و جرایم خشن، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

کد مطلب 6957223

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