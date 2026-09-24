سرهنگ احمدعلی جهانتیغ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره آدم‌ربایی در شهر زاهدان و ایجاد نگرانی در میان شهروندان، کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، عامل اصلی این گروگان‌گیری را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان، افزود: در جریان تحقیقات از متهم، محل نگهداری فرد ربوده‌شده شناسایی شد و با استفاده از ظرفیت ریش‌سفیدان منطقه، گروگان بدون پرداخت هیچ‌گونه وجهی آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.

وی تأکید کرد: تأمین امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و پلیس در برخورد با عوامل ناامنی و جرایم خشن، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.