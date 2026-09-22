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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷

پوتین و بن سلمان درباره خلیج فارس گفتگو کردند

پوتین و بن سلمان درباره خلیج فارس گفتگو کردند

کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد: رئیس جمهور روسیه و ولیعهد عربستان درباره وضعیت خاورمیانه (غرب آسیا) و منطقه خلیج فارس گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماسی تلفنی درباره وضعیت خاورمیانه (غرب آسیا) به‌ویژه منطقه خلیج فارس گفتگو کردند.

در بیانیه کرملین آمده است: طرفین در جریان این گفتگو بر اهمیت تضمین عبور امن و بدون مانع کشتی‌ ها از آبراه‌ های بین‌ المللی منطقه، از جمله تنگه‌ های باب‌ المندب و هرمز تأکید کردند.

کرملین در این بیانیه اضافه کرد: لزوم توقف هرچه سریع‌تر عملیات نظامی و ایجاد شرایط لازم برای آغاز گفتگوی سازنده در یمنی تحت نظارت سازمان ملل نیز در این رایزنی تلفنی مورد تاکید قرار گرفت.

کد مطلب 6955483

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    نظرات

    • علی IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      0 0
      پاسخ
      بن سلمان تو گل مانده به هر دری میزند

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