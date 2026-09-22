پوتین و بن سلمان درباره خلیج فارس گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کرملین در بیانیهای اعلام کرد: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماسی تلفنی درباره وضعیت خاورمیانه (غرب آسیا) بهویژه منطقه خلیج فارس گفتگو کردند.
در بیانیه کرملین آمده است: طرفین در جریان این گفتگو بر اهمیت تضمین عبور امن و بدون مانع کشتی ها از آبراه های بین المللی منطقه، از جمله تنگه های باب المندب و هرمز تأکید کردند.
کرملین در این بیانیه اضافه کرد: لزوم توقف هرچه سریعتر عملیات نظامی و ایجاد شرایط لازم برای آغاز گفتگوی سازنده در یمنی تحت نظارت سازمان ملل نیز در این رایزنی تلفنی مورد تاکید قرار گرفت.
نظر شما