خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- الهه کیانی: کیفیت اینترنت، پوشش تلفن همراه، نقاط کور جاده‌ای، وضعیت روستاهای فاقد ارتباط پایدار، توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها و میزان تحقق وعده‌های سفر وزیر ارتباطات، از مهم‌ترین مطالبات ارتباطی مردم کهگیلویه و بویراحمد است، استانی که شرایط جغرافیایی و پراکندگی روستاها، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در آن را با پیچیدگی‌های ویژه‌ای مواجه کرده است.

در سال‌های اخیر، ضعف زیرساخت فیبر نوری یکی از چالش‌های اصلی شبکه ارتباطی استان بوده، موضوعی که به گفته مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات کهگیلویه و بویراحمد، اکنون با اجرای همزمان چند پروژه در حال جبران است.

از سوی دیگر، قطعی برق، سرقت تجهیزات، مشکلات تأمین زمین، جاده دسترسی و برق سایت‌های ارتباطی، معارضات و فرآیندهای اداری، از جمله موانعی هستند که روند توسعه شبکه را با کندی مواجه کرده‌اند.

در همین راستا، سیده راضیه ملک‌حسینی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت ارتباطات استان، پروژه‌های فیبر نوری، پوشش روستاها، سایت‌های جاده‌ای، سرمایه‌گذاری‌ها، مشکلات آنتن‌دهی و میزان تحقق مصوبات سفر وزیر ارتباطات را تشریح کرد.

مهر: مهم‌ترین ضعف زیرساختی ارتباطات استان را چه می‌دانید؟

یکی از مهم‌ترین ضعف‌هایی که در سال‌های گذشته وجود داشته، کم‌توجهی به توسعه فیبر نوری بوده است، هم در حوزه فیبر نوری شهری و هم در توسعه زیرساخت‌های مربوط به فیبر روستایی یا همان «تار». این موضوع به طور مستقیم می‌تواند بر کیفیت ارتباطات در سایت‌های ارتباطی تأثیر بگذارد، در حال حاضر خوشبختانه توسعه فیبر نوری هم در بخش شهری و هم در بخش روستایی در حال انجام است و امیدواریم با تکمیل این زیرساخت‌ها، کیفیت ارتباطات نیز ارتقا پیدا کند.

در خصوص مقایسه شاخص‌های استان با میانگین کشوری، شاخص‌های رسمی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می‌شود و هنوز به‌روزرسانی جدیدی در اختیار ما قرار نگرفته است، بنابراین نمی‌توانم با صراحت اعلام کنم که در حال حاضر استان در چه جایگاهی قرار دارد.

برای اعلام دقیق وضعیت استان در شاخص‌هایی مانند ضریب نفوذ تلفن ثابت، تلفن همراه و شاخص‌های فناوری اطلاعات، باید منتظر فصلنامه‌ها و گزارش‌های رسمی سازمان تنظیم مقررات باشیم.

مهر: طی یک سال گذشته چه میزان سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات استان انجام شده است؟

سرمایه‌گذاری‌ها را باید در دو بخش دولتی و خصوصی دید، از محل منابع وزارت ارتباطات، حدود ۲۰ کیلومتر فیبر نوری در استان طراحی و اجرا شده که برای آن حدود ۱۲ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است، همچنین حدود ۳۲۵ میلیارد تومان برای سایت‌های جدید و ارتقای سایت‌های روستایی در نظر گرفته شده است.

در بخش پروژه‌های زیرساختی و عمرانی نیز حدود ۶۸۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که پروژه‌هایی مانند کلنگ‌زنی مرکز تجزیه و مبادلات سی‌سخت، پایانه فیبر نوری دهدشت، ساختمان ICT، کارخانه نوآوری، پارک فاوا و توسعه اقتصاد دیجیتال را شامل می‌شود.

احداث ساختمان ICT از اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز شده و عملیات عمرانی کارخانه نوآوری نیز شروع شده است، توسعه اقتصاد دیجیتال و راه‌اندازی تاد نیز در همین چارچوب دنبال شده است.

این ارقام جدا از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، مخابرات منطقه از منابع داخلی خود سرمایه‌گذاری‌های مستقلی دارد و سایر اپراتورها نیز متناسب با تعهدات خود در توسعه ارتباطات شهری و روستایی سرمایه‌گذاری می‌کنند، بنابراین اگر مجموعه سرمایه‌گذاری‌های دولتی، مخابرات و اپراتورهای خصوصی را در کنار هم قرار دهیم، حجم قابل توجهی از منابع در حال ورود به زیرساخت ارتباطی استان است.

مهر: در حال حاضر چند پروژه ارتباطی در استان فعال است و چه تعداد پروژه نیمه‌تمام داریم؟

در حال حاضر ۳۵ پروژه ارتباطی روستایی در استان در حال اجراست، همچنین پنج پروژه عمرانی فعال داریم و شش پروژه فیبر نوری شهری نیز در شهرهای یاسوج، گچساران، دهدشت، لیکک، لنده و چرام در حال اجرا است.

در پروژه‌های فیبر نوری، زمانی می‌توانیم بگوییم تعهدات به طور کامل انجام شده که سرویس به در منازل مردم برسد، در یاسوج، در دو منطقه عملیات تحویل سرویس در حال انجام است.

همزمان با پروژه‌های وزارت ارتباطات، مخابرات نیز پروژه‌ای تحت عنوان «سواپ» یا جایگزینی کابل مسی با فیبر نوری را در شهرهای مختلف دنبال می‌کند، در شهرهایی مانند یاسوج، گچساران، دهدشت، لنده، چرام، سی‌سخت، سرآسیاب، مارگون و پاتاوه این پروژه به صورت موازی در حال اجرا است.

در نهایت، تکمیل این دو زیرساخت می‌تواند هم شرایط رقابت بین اپراتورها را فراهم کند و هم قدرت انتخاب مردم را برای دریافت خدمات ارتباطی افزایش دهد که قطعاً به نفع کاربران خواهد بود.

مهر: وضعیت سرعت و کیفیت اینترنت در شهرستان‌های مختلف چگونه است و کدام مناطق بیشترین مشکل را دارند؟

یکی از چالش‌های جدی فعلی، قطعی برق است، زمانی که برق پایدار نباشد، طبیعتاً شبکه ارتباطی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و نارضایتی و ضعف ارتباطی افزایش پیدا می‌کند.

در شرایطی که وضعیت برق پایدار باشد، می‌توان گفت وضعیت ارتباطی در بخش قابل توجهی از استان مطلوب است، البته برخی شهرها نیازمند توسعه بیشتری هستند، برای مثال، گچساران از جمله شهرهایی بود که نیاز به توسعه ارتباطی داشت، با همکاری شهرداری گچساران و شرکت نفت، هفت سایت جدید از سوی اپراتورهای بخش خصوصی حدود دو هفته پیش برای این شهر برنامه‌ریزی شده است. اپراتور اعلام کرده به محض تحویل زمین و املاک مورد نیاز، حداکثر ظرف دو ماه این سایت‌ها را روشن خواهد کرد.

اجرای این پروژه‌ها می‌تواند بخش مهمی از چالش‌های ارتباطی گچساران در محدوده شهری را برطرف کند.

در یاسوج نیز از مهرماه سال گذشته یک طرح گسترده برای بهینه‌سازی و ارتقای سایت‌های ارتباطی آغاز شده که همچنان ادامه دارد، هم سایت‌های جدید راه‌اندازی شده و هم ارتفاع برخی سایت‌ها به دلیل افزایش ساختمان‌های مرتفع و مسدود شدن مسیر پوشش، افزایش یافته است.

بخش قابل توجهی از این اقدامات انجام شده و امیدواریم تا پایان سال وضعیت ارتباطی شهرهای بزرگ استان به شکل محسوسی بهبود پیدا کند.

در چرام نیز با توجه به برخی نارضایتی‌ها، تیم‌های بهینه‌سازی به صورت جدی در حال پیگیری و رفع مشکلات هستند و بخشی از مشکلات نیز برطرف شده است.

در سایر شهرها نیز بخش قابل توجهی از مشکلات به موضوع تأمین باتری و پایداری تجهیزات برمی‌گردد که این موضوع در اولویت کاری قرار دارد.

مهر: قطعی برق و آسیب به زیرساخت‌ها تا چه اندازه بر کیفیت اینترنت تأثیر گذاشته است؟

قطعاً سیاست‌گذاری‌های کلان، ناپایداری شبکه برق و آسیب‌های متوالی که به زیرساخت‌های ارتباطی وارد می‌شود، بدون تأثیر نیست، هر زمان شبکه برق ناپایدار باشد، سایت‌های ارتباطی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند و این موضوع خود را در قالب اختلال و نارضایتی کاربران نشان می‌دهد، بنابراین بخشی از مشکلاتی که مردم در حوزه اینترنت و ارتباطات احساس می‌کنند، مستقیماً به پایداری زیرساخت برق ارتباط دارد.

مهر: چند روستا در استان همچنان با ضعف یا نبود اینترنت مواجه هستند؟

بر اساس تعهدات دولت تا پایان برنامه هفتم، ۷۲۱ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان داریم که از این تعداد، ۷۰۴ روستا دارای پوشش اینترنت هستند، هفت روستا در حال اجرای پروژه قرار دارند و ۱۰ روستا نیز در حال پیگیری و اعلام نیاز به وزارت ارتباطات و مجری طرح USO هستند تا ابلاغ لازم برای اپراتورها انجام شود.

هدف این است که با اجرای سایت‌های جدید، اتصال باقی‌مانده روستاها نیز انجام شود و بتوانیم پوشش روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به ۱۰۰ درصد برسانیم.

برای روستاهایی که اینترنت دارند اما کیفیت ارتباط آنها ضعیف است چه برنامه‌ای دارید؟

این روستاها نیز در قالب همان برنامه پوشش ارتباطی قرار دارند، پس از ابلاغ وزارت ارتباطات و اعلام لیست نیازمندی‌های استان، پروژه‌ها بر اساس کنترل پروژه اپراتورها و زمان‌بندی آنها اجرا می‌شود.

در این فرآیند، تأمین زمین، استعلام‌ها، مسائل مربوط به املاک شخصی یا منابع طبیعی و سایر مجوزها باید انجام شود و دستگاه‌های مختلف نیز باید با اپراتورها همکاری کنند.

هدف ما این است که تا پایان سال جاری وضعیت ارتباطی روستاهای بالای ۲۰ خانوار تعیین تکلیف شود و همه آنها به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.

مهر: آیا آماری از میزان شکایت مردم درباره کیفیت اینترنت در استان وجود دارد؟

سامانه ۱۹۵ به عنوان مسیر رسمی ثبت شکایت وجود دارد و اطلاع‌رسانی درباره آن نیز انجام شده است، با این حال، بخش قابل توجهی از مطالبات مردم از طریق رسانه‌ها، پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حتی دهیاری‌ها به ما منتقل می‌شود.

به طور متوسط حدود سه مورد شکایت یا مطالبه مشخص از مناطق مختلف استان دریافت می‌کنیم که برخی مربوط به سایت‌های ارتباطی است.

در حال حاضر سه مورد مشخص مربوط به سایت‌هایی داریم که به دلیل سرقت تجهیزات، ترانس آنها تأمین نشده است، یکی در شهرستان دنا، یکی در شهرستان لنده و دیگری در کهگیلویه.

این موارد از جمله نقاطی هستند که بیشترین نارضایتی را ایجاد کرده‌اند و در حال پیگیری هستیم تا سازوکاری برای تأمین و تضمین امنیت سایت‌ها ایجاد شود تا اپراتور یا اداره برق بتواند مجدداً نسبت به تأمین ترانس اقدام کند.

مهر: آیا زیرساخت‌های ارتباطی استان برای توسعه خدمات الکترونیک و اقتصاد دیجیتال کافی است؟

برای توسعه اقتصاد دیجیتال، وزارت ارتباطات یک گام مهم برداشته و آن توسعه اقتصاد دیجیتال و راه‌اندازی تاد است، در استان نیز شرکت‌های ICT در پارک فاوا مستقر هستند، برای این حوزه حدود ۳۰ میلیارد تومان تجهیزات مناسب ارسال شده و تسهیلات خوبی نیز در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته است.

حمایت وزارت ارتباطات از شرکت‌های جدید و توسعه واحدهای موجود همچنان ادامه دارد و امیدواریم این حمایت‌ها به افزایش سهم استان از اقتصاد دیجیتال و تقویت نقش شرکت‌های فناوری اطلاعات در اقتصاد منطقه منجر شود.

مهر: چند روستا همچنان از پوشش کامل تلفن همراه برخوردار نیستند؟

اگر روستاهای بالای ۲۰ خانوار را ملاک قرار دهیم، ۱۷ روستا هنوز به صورت کامل متصل نشده‌اند که از این تعداد، هفت روستا در حال اجرای پروژه هستند و ۱۰ روستا نیز در برنامه ابلاغ قرار گرفته‌اند.

مهر: بیشترین مشکلات آنتن‌دهی تلفن همراه در کدام مناطق استان است؟

در شهرستان‌های بویراحمد و دنا، به‌ویژه در بویراحمد سفلی، به دلیل شرایط جغرافیایی، سخت گذر بودن برخی مناطق و کمتر توسعه یافتن زیرساخت‌های ارتباطی، چالش بیشتری داریم.

در برخی از این مناطق امکان اجرای فیبر نوری وجود نداشته و ارتباطات به صورت رادیویی تأمین شده است، به همین دلیل کیفیت ارتباط نیز می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد که امیدواریم با برنامه توسعه فیبر نوری روستایی بتوانیم کیفیت ارتباطات را در این مناطق ارتقا دهیم.

مهر: وضعیت آنتن‌دهی در جاده‌های مواصلاتی استان چگونه است؟ آیا نقاط کور شناسایی شده‌اند؟

بله. مطالعات مربوط به تمام مسیرها و محورهای مواصلاتی استان انجام شده و حتی مشخص شده که برای رفع نقاط کور، چه تعداد سایت و در چه نقاطی نیاز است که بخشی از این سایت‌ها به اپراتورها ابلاغ شده است.

از زمان سفر وزیر ارتباطات به استان در دی‌ماه سال گذشته تاکنون، ۱۲ سایت جاده‌ای جدید روشن شده که این موضوع وضعیت ارتباطی جاده‌ها را به شکل محسوسی بهتر کرده است و حدود ۱۵ سایت جاده‌ای دیگر نیز در مرحله ابلاغ و تأمین زیرساخت برق و جاده دسترسی قرار دارند، به محض اینکه برق و جاده دسترسی توسط دستگاه‌های متولی در استان تأمین شود، اپراتورها نیز می‌توانند اجرای پروژه را آغاز کنند.

مهر: آیا پس از راه‌اندازی این سایت‌ها باز هم نقاط کور جاده‌ای بررسی می‌شود؟

قطعاً. در حال حاضر ۱۵ سایت جدید جاده‌ای ابلاغ شده است که پس از روشن شدن این سایت‌ها، پایش مجدد جاده‌ها و محورهای مواصلاتی انجام خواهد شد و اگر نقاطی همچنان نیازمند توسعه باشند، در برنامه‌های بعدی قرار خواهند گرفت.

مهر: پوشش مناطق شهری و جاده‌ای بر عهده چه نهادی است؟

در مناطق شهری و جاده‌ای، توسعه پوشش از تعهدات اپراتورهاست و این موضوع به صورت مستمر دنبال می‌شود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز بر اساس تکالیف قانونی، الزامات لازم را به اپراتورها ابلاغ می‌کند.

در مناطق روستایی، اپراتورها از محل اعتبارات دولتی و طرح USO وزارت ارتباطات نسبت به تأمین پوشش اقدام می‌کنند، البته در بسیاری از موارد تلاش می‌کنیم سایت روستایی به گونه‌ای جانمایی شود که بتواند پوشش جاده‌ای را نیز برای رفاه مردم تأمین کند، اما این موضوع چیزی از تعهدات اپراتورها در حوزه پوشش جاده‌ای کم نمی‌کند.

در حوزه شهری نیز یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تعامل شهرداری‌ها و اپراتورها است. هرگونه خلل در این همکاری می‌تواند توسعه ارتباطات شهری را با مشکل مواجه کند ما نیز تلاش می‌کنیم به عنوان پل ارتباطی میان شهرداری‌ها و اپراتورها، این مسائل را مدیریت و روند توسعه را تسهیل کنیم.

مهر: آیا تأمین برق، زمین و مجوزها مانع توسعه سایت‌های ارتباطی شده است؟

بله، به ویژه در سایت‌های جاده‌ای با معارضات مختلف مواجه هستیم، در برخی موارد، منابع طبیعی، استعلام‌ها و فرآیندهای اداری زمان‌بر هستند، از طرف دیگر، هزینه‌های تأمین برق نیز در برخی نقاط بسیار بالا و نامتعارف است.

این عوامل ممکن است باعث طولانی شدن پروژه یا حتی دشوار شدن امکان تأمین ارتباط در یک منطقه شوند که ضروری است دستگاه‌های مختلف با وزارت ارتباطات همکاری داشته باشند.

مهر: در سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان چه تعداد مصوبه داشتیم و چه میزان از آنها اجرایی شده است؟

در سفر مقام عالی وزارت ارتباطات به استان، ۴۴ مصوبه برای اجرا ابلاغ شد که از این تعداد، حدود ۱۷ مصوبه به طور کامل انجام شده و در مجموع، پیشرفت کلی مصوبات حدود ۶۶ درصد است.

این مصوبات در نهایت کمک جدی به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان خواهند کرد.

ممکن است این پرسش مطرح شود که با وجود تحقق ۶۶ درصدی مصوبات، چرا هنوز همه آثار آن در زندگی مردم به صورت جهشی دیده نمی‌شود که دلیل این است که بخشی از پروژه‌ها در مرحله نصب تجهیزات یا بازسازی زیرساخت قرار دارند و تأمین زیرساخت زمان‌بر است بنابراین اثرگذاری آنها نیز با فاصله زمانی در زندگی مردم نمایان می‌شود.

مهر: چند مصوبه هنوز اجرایی نشده است؟

از مجموع ۴۴ مصوبه، همه مصوبات وارد مرحله اجرا شده‌اند و ۲۷ مصوبه باقی‌مانده در حال اجرا هستند، البته میزان پیشرفت آنها متفاوت است و برخی مصوبات حتی به پیشرفت ۸۰ تا ۹۰ درصدی رسیده‌اند، بنابراین مصوبه‌ای که به طور کامل روی زمین مانده باشد نداریم و همه آنها وارد فرآیند اجرایی شده‌اند.

مهر: مهم‌ترین مصوبه سفر وزیر که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده، کدام است؟

نمی‌توان گفت مصوبه‌ای به نتیجه نرسیده، زیرا پروژه‌ها در حال اجرا هستند اما از مهم‌ترین مصوبات می‌توان به تأمین سایت ارتباطی برای ۴۹ روستا و ارتقای ۲۰ سایت ارتباطی اشاره کرد که مجموعاً ۶۹ سایت را شامل می‌شود، این پروژه‌ها پیشرفت بسیار خوبی داشته‌اند و میزان پیشرفت آنها در بخش‌های مختلف حدود ۸۶ تا ۹۰ درصد است.

یکی دیگر از مصوبات مهم، احداث ۱۶ سایت جاده‌ای بود که چالش اصلی آن همچنان تأمین زیرساخت برق و جاده دسترسی از سوی استان است، برای این سایت‌ها، تأمین اعتبار از سوی وزارتخانه انجام شده، نقاط مشخص شده و پروژه‌ها به اپراتورها ابلاغ شده است اما اجرای نهایی آنها منوط به فراهم شدن برق و جاده دسترسی است.

مهر: آیا برای مصوبات سفر وزیر زمان‌بندی مشخصی تعیین شده بود؟

بله. هر کدام از مصوبات سفر وزیر ارتباطات زمان‌بندی مشخصی داشتند، البته با توجه به شرایطی که در کشور ایجاد شد، بخشی از زمان‌بندی‌ها تغییر کرد، اما امیدواریم در چارچوب برنامه توسعه بتوانیم تمام این مصوبات را به سرانجام برسانیم.

مهر: در صورت تأخیر در اجرای مصوبات، مسئولیت متوجه چه دستگاهی است؟

هر مصوبه مسئول و دستگاه همکار و همچنین ناظر مشخصی داشته است، از آنجا که پروژه‌ها در حال اجرا هستند، شاید در شرایط فعلی نتوان درباره مقصر بودن دستگاهی خاص صحبت کرد، اگر تأخیری وجود داشته باشد، بخش عمده آن مربوط به دستگاهی است که مسئول مستقیم اجرای همان بخش از مصوبه بوده است، با این حال نمی‌توان تلاش هیچ‌یک از دستگاه‌ها را نادیده گرفت زیرا همه دستگاه‌های مرتبط در حال تلاش هستند تا با توجه به تأکید مقام عالی وزارت، مصوبات به صورت کامل اجرا شوند.

مهر: وضعیت توسعه ارتباطات در شهر یاسوج به ویژه در ماه‌های اخیر چگونه بوده است؟

در یاسوج، علاوه بر بهینه‌سازی‌های گسترده‌ای که از ۲۸ مهرماه سال گذشته به صورت مستمر انجام شده، ارتقای تکنولوژی سایت‌ها، افزایش ظرفیت و راه‌اندازی سایت‌های جدید نیز دنبال شده است.

در شش ماهه نخست امسال چند سایت جدید در مناطق مختلف شهر روشن شده‌اند، از جمله دو سایت در منطقه شاهد، یک سایت در باهنر، یک سایت در محدوده بیمارستان امام سجاد و سایت‌هایی در محدوده تعاونی روستایی، دانش، پمپ‌بنزین محمودآباد، مهر، اکبرآباد و دانشکده پرستاری.

همچنین برای برخی سایت‌ها افزایش ارتفاع انجام شده تا با توجه به توسعه ساختمان‌های مرتفع، وضعیت پوشش ارتباطی بهتر شود، این اقدامات با همکاری مجموعه ICT، مخابرات منطقه، همراه اول و ایرانسل انجام شده و اخیراً رایتل نیز سرمایه‌گذاری‌های خود را در استان آغاز کرده است.

این روند ادامه خواهد داشت تا وضعیت ارتباطی در نقاط مختلف استان بهبود پیدا کند.

مهر: مردم چه زمانی تغییر محسوس کیفیت اینترنت را احساس خواهند کرد؟

انتظار ما این است که با تکمیل پروژه FTTH، یعنی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها، مردم تغییر محسوسی در کیفیت اینترنت احساس کنند، فیبر نوری ظرفیت بسیار بالاتری برای ارائه خدمات ارتباطی دارد و با تکمیل این پروژه، سرعت و کیفیت دسترسی مردم به اینترنت ارتقا پیدا خواهد کرد.

مهر: اکنون چند درصد از مصوبات سفر وزیر پیشرفت کرده‌اند؟

اگر میانگین را در نظر بگیریم، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت داریم، حدود ۱۷ مصوبه به پیشرفت ۱۰۰ درصدی رسیده‌اند و بخش دیگری نیز بیش از ۶۰ درصد پیشرفت دارند.

بقیه مصوبات نیز در حال اجرا هستند و متناسب با نوع پروژه، میزان پیشرفت آنها متفاوت است.

مهر: سایت‌های جاده‌ای برای تکمیل چه میزان اعتبار نیاز دارند؟

سایت‌های جاده‌ای نیازمند تأمین برق و جاده دسترسی از سوی استان هستند که پس از تکمیل این زیرساخت‌ها، اپراتورها عملیات اجرایی خود را آغاز می‌کنند.

اعتبار مورد نیاز برای تأمین شبکه برق و جاده دسترسی این پروژه‌ها بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و طرح‌های مربوط به تأمین این اعتبار برای استانداری و دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است،امیدواریم این اعتبار تأمین شود تا سایت‌های جاده‌ای نیز وارد مرحله اجرایی شوند.

مهر: مهم‌ترین چالش در مسیر تحقق کامل مصوبات چیست؟

قطعاً تأمین منابع و اعتبار یکی از عوامل کلیدی در پیشرفت مصوبات است، بخش‌هایی که بر عهده وزارت ارتباطات بوده، تا حد زیادی انجام شده است، چالش اصلی در بخش‌هایی است که نیازمند تأمین اعتبار از سوی استان است، به ویژه اعتبارات مربوط به جاده و برق سایت‌های جاده‌ای که اگر این بخش‌ها تأمین شود، بخش مهمی از موانع اجرایی پروژه‌ها برطرف خواهد شد.

مهر: در مجموع چه میزان سرمایه‌گذاری برای توسعه ارتباطات استان انجام شده است؟

تاکنون بیش از دو همت از منابع وزارت ارتباطات و همچنین منابع اپراتورها و بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری شده است، این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف از جمله فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها، فیبر نوری روستایی، احداث و ارتقای سایت‌های ارتباطی و توسعه ارتباطات شهری انجام شده است، بخشی از پروژه‌ها به پایان رسیده و بخشی نیز در حال اجرا است.

مهر: با توجه به مجموع این پروژه‌ها، چشم‌انداز ارتباطات استان را چگونه می‌بینید؟

مسیر توسعه ارتباطات استان در حال حرکت است و پروژه‌های متعددی به صورت همزمان در حال اجرا است، در حوزه روستایی، هدف ما تکمیل پوشش روستاهای بالای ۲۰ خانوار است، در حوزه شهری، توسعه فیبر نوری و ارتقای سایت‌ها دنبال می‌شود و در محورهای مواصلاتی نیز رفع نقاط کور در دستور کار قرار دارد، در کنار این موارد، توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از شرکت‌های ICT نیز دنبال می‌شود.

طبیعتاً بخشی از مشکلات ارتباطی با توجه به شرایط جغرافیایی استان، هزینه بالای زیرساخت و مسائل مربوط به برق، زمین و جاده، یک‌شبه برطرف نمی‌شود، اما پروژه‌های متعددی در حال اجرا است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، اپراتورها و وزارت ارتباطات، مردم استان در آینده نزدیک آثار این سرمایه‌گذاری‌ها را در کیفیت ارتباطات و اینترنت خود احساس کنند.