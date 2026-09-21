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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

رسانه ازبکستانی خبر داد؛

شایعات بازگشت بشار رسن به پرسپولیس قوت گرفت

شایعات بازگشت بشار رسن به پرسپولیس قوت گرفت

در حالی که قرارداد بشار رسن با تیم فوتبال پاختاکور ازبکستان تا پایان سال ۲۰۲۶ اعتبار دارد، رسانه ازبکستانی از احتمال حضور او در پرسپولیس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شایعات درباره احتمال بازگشت بشار رسن، هافبک عراقی، به تیم سابقش یعنی پرسپولیس بار دیگر مطرح شده است.

رسانه چمپیونات ازبکستان نوشت: در حال حاضر هیچ اطلاعاتی درباره انجام مذاکرات رسمی یا رسیدن به توافق میان این بازیکن و باشگاه پرسپولیس وجود ندارد و این موضوع همچنان در حد گمانه‌زنی و شایعه مطرح است.

در روزهای اخیر برخی منابع خبری از تمایل این بازیکن عراقی برای بازگشت به پرسپولیس در پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی خبر داده‌اند. با این وجود، بررسی رسانه‌های معتبر عراق نشان می‌دهد که تاکنون هیچ گزارش مستقلی درباره برقراری ارتباط رسمی میان دو طرف منتشر نشده است.

بشار رسن در حال حاضر عضو باشگاه پاختاکور تاشکند است و قرارداد فعلی او تا پایان سال ۲۰۲۶ اعتبار دارد. این بازیکن در فصل جاری برای پاختاکور در رقابت‌های سوپرلیگ ازبکستان و لیگ نخبگان آسیا به میدان رفته است.

رسن پیش از این چند فصل پیراهن پرسپولیس را بر تن کرد و به یکی از محبوب‌ترین بازیکنان خارجی تاریخ این باشگاه تبدیل شد. او پس از جدایی از پرسپولیس، در لیگ‌های قطر و عراق به فوتبال خود ادامه داد و پس از آن به پاختاکور پیوست.

کد مطلب 6953608

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