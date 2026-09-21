به گزارش خبرنگار مهر، «بهزاد پشتدار» با تصمیم مدیریت این باشگاه هدایت تیم فوتبال خیبر (ب) را در فصل جدید بر عهده خواهد داشت.
«پشتدار» از بازیکنان و کاپیتانهای تیم فوتبال خیبر در دهه ۸۰ بوده و سابقه حضور در تیم ملی فوتبال دانشجویان کشور را نیز در کارنامه دارد.
سرمربی جدید خیبر (ب) دارای مدرک مربیگری A آسیا است و پیش از این نیز هدایت تیم فوتبال امیدهای خیبر را بر عهده داشته است.
بر اساس این گزارش، در فصل جدید اکبر حسنوند، میلاد علیپور، سید محسن شاهرخی و آرمان رشیدی به عنوان مربی دروازهبانها، بهزاد پشتدار را در هدایت تیم فوتبال خیبر (ب) همراهی خواهند کرد.
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