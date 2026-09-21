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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

«بهزاد پشت‌دار» سرمربی تیم فوتبال خیبر (ب) شد

«بهزاد پشت‌دار» سرمربی تیم فوتبال خیبر (ب) شد

خرم‌آباد- با تصمیم مدیریت باشگاه خیبر، «بهزاد پشت‌دار» به عنوان سرمربی تیم فوتبال خیبر (ب) برای فصل جدید معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «بهزاد پشت‌دار» با تصمیم مدیریت این باشگاه هدایت تیم فوتبال خیبر (ب) را در فصل جدید بر عهده خواهد داشت.

«پشت‌دار» از بازیکنان و کاپیتان‌های تیم فوتبال خیبر در دهه ۸۰ بوده و سابقه حضور در تیم ملی فوتبال دانشجویان کشور را نیز در کارنامه دارد.

سرمربی جدید خیبر (ب) دارای مدرک مربیگری A آسیا است و پیش از این نیز هدایت تیم فوتبال امیدهای خیبر را بر عهده داشته است.

بر اساس این گزارش، در فصل جدید اکبر حسنوند، میلاد علیپور، سید محسن شاهرخی و آرمان رشیدی به عنوان مربی دروازه‌بان‌ها، بهزاد پشت‌دار را در هدایت تیم فوتبال خیبر (ب) همراهی خواهند کرد.

کد مطلب 6953614

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