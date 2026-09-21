آزمون قرآن و عترت فرصتی برای احیای مؤسسات قرآنی لرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشمآرا صبح امروز دوشنبه در کارگروه توسعه فعالیتهای تبلیغی و ترویجی قرآنی که با موضوع برگزاری بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت برگزار شد، با اشاره به تحولات گسترده در برنامههای قرآنی استان، خواستار مشارکت حداکثری مؤسسات و مدیران قرآنی در برگزاری این آزمون شد.
وی بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت را فرصتی بینظیر برای جبران عدم استقبالهای گذشته و ارتقای جایگاه لرستان در سطح کشور دانست.
تحول در برنامههای قرآنی لرستان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ضمن تقدیر از رویکرد فعال و حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره جدید نسبت به حوزه قرآن، از تحولات چشمگیر در برنامههای این حوزه خبر داد.
محتشمآرا با یادآوری موفقیتهای اخیر لرستان در عرصههای قرآنی، برگزاری نمایشگاه قرآنی و اجرای طرح «بشری» با مشارکت گسترده مردم را از جمله نمونههای تحول در برنامههای قرآنی استان عنوان کرد.
ضرورت اثبات ظرفیت قرآنی لرستان در عمل
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه فعالیتهای قرآنی استان اظهار داشت: اگر ادعای فعالیت گسترده قرآنی در استان را داریم، اکنون باید در عمل آن را ثابت کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: آمارها نشان میدهد که با وجود ظرفیتهای موجود، میزان ثبتنامها هنوز با شأنیت و جایگاه واقعی استان لرستان همخوانی ندارد.
فرصت ویژه برای مؤسسات و شرکتکنندگان
محتشمآرا با خطاب قرار دادن مدیران مؤسسات قرآنی و فعالان این حوزه تأکید کرد: بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت فرصتی است که نباید از دست برود؛ چراکه این بار برخلاف سالهای گذشته، هم برای شرکتکنندگان جوایز و مشوقهای ویژهای در نظر گرفته شده و هم تسهیلات و حمایتهای مالی برای مؤسسات برگزارکننده پیشبینی شده است.
وی از مدیران مؤسسات قرآنی خواست با استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه حضور گسترده قرآنآموزان در این آزمون را فراهم کنند.
مهلت ثبتنام تا ۱۴ مهرماه
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اعلام زمانبندی برگزاری این رویداد قرآنی تصریح کرد: مهلت ثبتنام در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت تا ۱۴ مهرماه ادامه دارد و مقرر شده است آزمون نهایی ۲۸ آبانماه برگزار شود.
تأکید بر جذب نسل جوان با روشهای نوین آموزشی
محتشمآرا هدف از برنامهریزی برای برگزاری این آزمون را افزایش مشارکت در فعالیتهای قرآنی و ارتقای جایگاه لرستان در سطح کشور عنوان کرد و گفت: هدف ما این است که با مشارکت فعال مؤسسات و ترغیب نسل جوان به استفاده از روشهای نوین آموزش قرآن، لرستان را در میان استانهای رتبه اول کشور قرار دهیم.
وی همچنین از فعالان حوزه قرآن خواست با تمرکز بر جذب نسل جوان و استفاده از روشهای جذاب آموزشی، زمینه ثبتنام گسترده قرآنآموزان را فراهم کنند تا بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت به شکلی گسترده در استان برگزار شود.
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