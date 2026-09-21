به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی صبح دوشنبه در مراسم جشن جوانهها ویژه دانشآموزان پایه هفتم که با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان، خانوادهها و دانشآموزان در مدرسه راه دانش سنندج برگزار شد، با تبریک آغاز دوره متوسطه اول اظهار کرد: امسال ۲۹ هزار دانشآموز پایه هفتم در مدارس استان تحصیل خود را آغاز میکنند که پنج هزار و ۲۰۰ نفر از آنها در ناحیه یک سنندج هستند.
وی با اشاره به تفاوتهای دوره متوسطه اول با سالهای ابتدایی تحصیل افزود: دانشآموزان پایه هفتم وارد مرحلهای تازه شدهاند و از این پس باید در کنار یادگیری دروس، مسئولیتپذیری و نقشپذیری اجتماعی را نیز تمرین کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: «ایستگاه جوانی» با مجموعهای از برنامهها برای دانشآموزان این دوره طراحی شده و انتظار میرود دانشآموزان از ظرفیتهای پیشبینیشده در حوزه معاونت آموزش متوسطه استفاده کنند.
حسینی تصریح کرد: در دوره متوسطه، دانشآموزان از شیوه ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی عبور کرده و با نظام جدید آموزشی و ارزشیابی مواجه میشوند و لازم است خود را برای شرایط متفاوت این مقطع آماده کنند.
وی با تأکید بر اهمیت تربیت اجتماعی دانشآموزان گفت: پرسشگری، مطالبهگری، مسئولیتپذیری و ایفای نقش در جامعه از موضوعاتی است که باید در کنار آموزشهای رسمی مورد توجه قرار گیرد تا دانشآموزان به شهروندانی مسئول تبدیل شوند.
افزایش سرانه فضای آموزشی کردستان
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجامشده برای توسعه زیرساختهای آموزشی استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۶ هزار مترمربع فضای آموزشی در استان به بهرهبرداری رسید و امسال نیز قرار است ۳۷ هزار مترمربع فضای آموزشی تحویل شود.
حسینی افزود: تاکنون حدود ۸۰ درصد از این میزان فضای آموزشی تحویل شده و ۲۰ درصد باقیمانده نیز برای دهه فجر پیشبینی شده است.
وی همچنین از توسعه قابل توجه فضاهای ورزشی مدارس خبر داد و گفت: سال گذشته ۴۷ هزار مترمربع فضای ورزشی در استان ایجاد و امسال نیز ۴۳ هزار مترمربع فضای ورزشی به مجموعه آموزش و پرورش اضافه خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان خاطرنشان کرد: در مجموع، ۹۰ هزار مترمربع به فضاهای ورزشی استان افزوده شده است و سرانه فضای آموزشی نیز از ۲۷ سانتیمتر به ازای هر دانشآموز به ۵۴ سانتیمتر افزایش یافته است.
مدرسه نقطه آغاز مسئولیت اجتماعی
حسینی با تأکید بر نقش خانوادهها در دوره نوجوانی دانشآموزان گفت: با ورود فرزندان به دوره متوسطه، نوع ارتباط خانواده با آنها نیز باید متناسب با ویژگیهای این دوره تغییر کند و نوجوانان در مسائل مختلف به عنوان طرف مشورت خانواده مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: آموزش خانواده در مدارس برای آشنایی والدین با ویژگیهای دوره نوجوانی و شیوه تعامل با دانشآموزان پیشبینی شده است و استمرار ارتباط خانواده و مدرسه میتواند به عبور موفق دانشآموزان از این مرحله کمک کند.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در پایان با اشاره به آماده بودن مدارس برای آغاز سال تحصیلی گفت: با بازگشت دانشآموزان، کلاسهای درس، حیاط مدارس و فضای شهری دوباره رنگ و بوی زندگی گرفته و امیدواریم سال تحصیلی جدید برای دانشآموزان و خانوادهها همراه با آرامش، موفقیت و پیشرفت باشد.
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