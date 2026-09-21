به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی فر پیش از ظهر امروز دوشنبه در آئین نمادین نواختن زنگ شکوفهها اظهار کرد: امسال در خوزستان ۹۱ هزار دانشآموز پایه اول به استقبال مهر میروند و سال تحصیلی خود را آغاز میکنند.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه از اول مهر ماه بیش از یک میلیون دانشآموز خوزستان سال تحصیلی خود را به صورت حضوری آغاز خواهند کرد، گفت: سال تحصیلی جدید در بیش از ۹ هزار مدرسه در سراسر استان آغاز میشود.
وی ادامه داد: مهر امسال آموزش با همراهی معلمان، دانشآموزان، مشارکت و همافزایی اولیای دانشآموزان به صورت حضوری خواهد بود و همه در کنار هم تلاش میکنیم شروع خوبی برای سال تحصیلی جدید داشته باشیم.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان بر آغاز سال تحصیلی با یاد و خاطر رهبر شهید، شهدای دانشآموز بهویژه شهدای دانشآموز مدرسه میناب تاکید کرد.
علی فر ضمن قدردانی از معلمان خوزستانی بیان کرد: در این ایام برای استمرار جریان آموزش تلاش کردند. معلمان استان در عرصههای مختلف آموزشی، تربیتی و فرهنگی میداندار بوده و اجازه ندادند جریان آموزش متوقف شود.
وی کیفیت، هویت و عدالت را سه محور اصلی در آغاز سال تحصیلی جدید اعلام و تصریح کرد: تلاش بر این است در کنار ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی، به هویت دانشآموزان و موضوع عدالت آموزشی نیز توجه ویژه صورت گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان ابراز امیدواری کرد با حضور دوباره دانشآموزان در مدارس، همراهی معلمان، مدیران و خانوادهها، سال تحصیلی خوبی در استان آغاز شود.
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