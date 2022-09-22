۲۴ هزار کلاس اولی راهی مدرسه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل پیش از ظهر پنجشنبه در آئین جشن شکوفه‌ها که در دبستان حافظ اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: تمام تمهیدات لازم برای بازگشایی مدارس در نظر گرفته شده تا با انجام ثبت‌نام، توزیع کتب درسی و سازماندهی معلمان از روز شنبه دوم مهرماه در فضاهای آموزشی شاهد آغاز کلاس‌های درس بعد از ۳۰ ماه ایام کرونایی باشیم.

کلام‌الله صفری تصریح کرد: در سال تحصیلی جدید بیش از ۲۶۰ هزار دانش‌آموز راهی مدارس خواهند شد تا در ۲ هزار و ۵۵۰ مدرسه و با کمک ۱۸ هزار و ۵۰۰ معلم سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

وی گفت: بر اساس سند تحول آموزش و پرورش ما به دنبال تربیت دانش‌آموز متفکر و دانا هستیم که در این زمینه سعی ما بر این است تا به توسعه و تجهیز مدارس هوشمند و همراهی خانواده‌ها، در تحصیل و تربیت نسل آینده کمک کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل افزود: تلاش خواهیم کرد تا افت تحصیلی، تربیتی و اخلاقی که بر اثر شیوع کرونا در نظام تعلیم و تربیت رخ داده در سال تحصیلی جدید که آموزش‌ها به صورت حضوری خواهد بود، تا حدودی رفع شده و ما بتوانیم از لحاظ کمی و کیفی تحول آموزشی و تربیتی را شاهد باشیم.

صفری تعریف نقشه راه برای ایجاد تحول در همه مجموعه‌های آموزشی را یادآور شد و خاطرنشان کرد: بیشرین تاکید ما بر آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان در سنین پایه است که امروز با مشارکت ۲۴ هزار کلاس اولی سعی کردیم تا آغاز سال تحصیلی را یک روز زودتر برگزار کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، آموزش و پرورش تلاش می‌کند تا در مقاطع مختلف از مهد و کودکستان گرفته تا پیش دبستانی، نوآموزان را تحت تعلیم و تربیت قرار داده تا با آمادگی بیشتر در کلاس اول ابتدایی حضور پیدا کنند.

صفری از افتتاح ۲۸ پروژه آموزشی و تربیتی در استان در آستانه سال تحصیلی خبر داد و اضافه کرد: این پروژه‌ها شامل ۱۳۳ کلاس درس، ۱۰ نمازخانه و ۶ سالن ورزشی است که در مناطق پرجمعیت دانش‌آموزی افتتاح و راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دوم مهرماه زنگ شروع سال تحصیلی در مدارس استان اردبیل به صدا در می‌آید تا دانش‌آموزان فعالیت‌های آموزشی و تربیتی خود را به صورت حضوری آغاز کنند.