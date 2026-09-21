پیام تسلیت مشاور و دستیار رهبری در پی رحلت آیت الله شبیری زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پیامی رحلت حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.



متن پیام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم



انا لله و انا الیه راجعون



درگذشت عالم ربانی و فقیه وارسته، حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی را به محضر مبارک حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و نائب بر حق ایشان مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم و معزز ایشان و عموم ارادتمندان آن عالم جلیل‌القدر تسلیت عرض می‌کنم.



حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی از چهره‌های برجسته علمی و فقاهتی حوزه‌های علمیه بودند که سال‌های طولانی از عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت(ع)، تربیت شاگردان و پاسداری از میراث گران‌سنگ فقاهت سپری کردند و آثار علمی و خدمات ارزشمند ایشان، یادگاری ماندگار برای حوزه‌های علمیه و جهان تشیع خواهد بود.



ضمن گرامی‌داشت یاد و مقام علمی و معنوی این عالم وارسته، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه و علو درجات و برای بیت مکرم و تمامی بازماندگان و ارادتمندان ایشان صبر و اجر مسألت دارم.



محمد مخبر