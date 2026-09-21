به گزارش خبرنگار مهر، داریوش لهراسبی پیش از ظهر دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید ۲۱ هزار دانشآموز در شهرستان نوشهر وارد مدارس شدند که از این تعداد یکهزار و ۲۴۰ دانشآموز در پایه اول ابتدایی تحصیل خود را آغاز کردند.
وی با اشاره به وضعیت مدارس شهرستان افزود: دانشآموزان پایه اول ابتدایی در ۶۶ مدرسه تحت پوشش آموزش و پرورش نوشهر مشغول به تحصیل هستند.
مدیر آموزش و پرورش نوشهر با بیان اینکه تراکم کلاسها در مدارس شهری و روستایی متفاوت است، گفت: تراکم کلاسها در حوزه شهری به حدود ۳۵ دانشآموز و در مقطع ابتدایی به حدود ۳۰ دانشآموز میرسد.
لهراسبی ادامه داد: در مجموع ۱۳۶ مدرسه دولتی و ۳۰ مدرسه غیردولتی در شهرستان نوشهر فعالیت دارند و حدود چهار هزار دانشآموز در مدارس غیردولتی و ۱۷ هزار دانشآموز نیز در مدارس دولتی تحصیل میکنند.
وی تعداد نیروهای آموزشی شهرستان را حدود دو هزار نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد، حدود ۵۰۰ نفر در مدارس غیردولتی فعالیت دارند.
مدیر آموزش و پرورش نوشهر در ادامه به برخی چالشهای حوزه تعلیم و تربیت در مناطق روستایی اشاره کرد و افزود: یکی از دغدغههای مهم ما، وضعیت دانشآموزان روستایی و مشکلات موجود در مسیر آموزش آنها است و باید برای کاهش فاصله آموزشی میان مناطق مختلف برنامهریزی جدیتری صورت گیرد.
وی همچنین به موضوع دانشآموزان چندپایه و بازماندگان از تحصیل اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق با کلاسهای چندپایه مواجه هستیم و تعدادی از دانشآموزان نیز به دلایل مختلف، از جمله مشکلات مالی خانوادهها، با خطر بازماندن از تحصیل مواجه هستند.
لهراسبی تأکید کرد: شناسایی و حمایت از دانشآموزان در معرض ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل، از موضوعات مهمی است که آموزش و پرورش شهرستان باید با همکاری خانوادهها و سایر دستگاههای مرتبط دنبال کند.
نظر شما