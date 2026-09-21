به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری امروز دوشنبه ۳۰ شهریور در چهل‌ودومین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که با حضور اعضای این شورا در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد، با تشریح جایگاه سه حوزه ماموریتی وزارت میراث‌فرهنگی، بر ضرورت طراحی رویکردهای تازه برای فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این حوزه‌ها تاکید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از اضلاع مهم مأموریتی این وزارتخانه اظهار کرد: صنایع‌دستی با وجود اهمیت و ظرفیت‌هایی که دارد، بنا به دلایلی از ریل توسعه عقب مانده است. باید با نگاهی جدید، مسیر توسعه این حوزه را بازطراحی کنیم.

او پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای تخصصی با هدف رونق اقتصادی صنایع‌دستی را مطرح کرد و افزود: در این کمیته باید موضوعات مرتبط با حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی، تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان، توسعه بازار و اقتصاد صنایع‌دستی به‌صورت جدی و مستمر پیگیری شود.

وزیر میراث‌فرهنگی ادامه داد: ما نیازمند تغییر ریل در فروش و صادرات صنایع‌دستی هستیم. با سیاست‌های قدیمی نمی‌توانیم به توسعه این حوزه دست پیدا کنیم؛ باید راهکارهای تازه ایجاد کنیم و موضوع بازرگانی خارجی صنایع‌دستی را به‌صورت جدی دنبال کنیم.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت نقش نخبگان در فرآیند سیاست‌گذاری و ارتباط میان دولت و جامعه گفت: نخبگان زبان مشترک بین دولت و جامعه هستند.

او با اشاره به دستاوردهای دولت چهاردهم افزود: اتفاقات و دستاوردهای بسیار خوبی در دولت چهاردهم وجود دارد که این دستاوردها باید توسط نخبگان به سطح جامعه منتقل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی ادامه داد: نخبگان باید سازوکارهای مناسبی را طراحی و ارائه دهند تا ارتباط میان سیاست‌گذاری، جامعه و اجرای برنامه‌ها تقویت شود.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت بارگاه شمس تبریزی و جایگاه آن در فرهنگ و تمدن ایرانی، از پیگیری جدی موضوع ایجاد و راه‌اندازی «مسیر گردشگری عرفانی» خبر داد.

او با تشریح رویکرد این طرح گفت: موضوع ایجاد و راه‌اندازی مسیر گردشگری عرفانی را به‌صورت جدی دنبال می‌کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: این نوع از گردشگری بیشتر با هدف تقویت این موضوع پیگیری می‌شود که سابقه گردشگری و سفر در جامعه ایرانی، اخلاقی بوده است.

چهل‌ودومین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور اعضای شورا در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد و موضوعات مرتبط با ماموریت‌های سه‌گانه وزارتخانه و راهکارهای تقویت ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.