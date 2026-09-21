استقرار ۵۸۰۰ پلیس مدرسه در اصفهان؛زنگ ایمنی و انضباط ترافیکی نواخته شد

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با آغاز سال تحصیلی جدید و لزوم پیشگیری از حوادث احتمالی برای قشر آیندهساز دانشآموز، طرح جامع ساماندهی و بهکارگیری «پلیس مدرسه» با همکاری دستگاههای ذیربط در سراسر استان اصفهان عملیاتی شده است.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان در تشریح آمار تفکیکی این طرح افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، هماکنون بیش از ۹۰۰ پلیس مدرسه در سطح کلانشهر اصفهان و در مجموع ۵ هزار و ۸۰۰ پلیس مدرسه در تمامی شهرستانها و مناطق استان سازماندهی شده و در محدوده پیرامونی مراکز آموزشی مشغول به فعالیت هستند.
وی نقش این طرح را در کنترل ترافیک محلی بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: این اقدام نه تنها در راستای نظارت میدانی و ایجاد ایمنی فیزیکی برای عبور و مرور دانشآموزان از عرض معابر انجام میشود، بلکه گامی بلند در جهت نهادینهسازی فرهنگ ترافیک، قانونمداری و مسئولیتپذیری اجتماعی در میان کودکان و نوجوانان به شمار میرود.
سرهنگ مولوی با اشاره به حساسیت ساعات ورود و خروج مدارس و افزایش حجم تردد خودروها در این بازههای زمانی خاطرنشان کرد: حضور خادمان کوچک پلیس در کنار عوامل راهور، نقش بسزایی در کاهش بار ترافیکی و پیشگیری از مخاطرات رانندگی در حریم مدارس دارد.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان در پایان با قدردانی از همراهی شهروندان، از عموم رانندگان وسایل نقلیه درخواست کرد: با احترام کامل به علائم هشداردهنده، قوانین عبور و مرور و بهویژه دستورات «پلیس مدرسه»، این همیاران کوچک و کوشا را در برقراری نظم، ایمنی و روانسازی ترافیک معابر یاری نمایند.
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