واکسیناسیون رایگان تب برفکی در مازندران؛ کمبود واکسن وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حسین‌زاده پیش از ظهر دوشنبه با اشاره به اجرای طرح سراسری ایمن‌سازی دام‌ها علیه بیماری تب برفکی اظهار داشت: عملیات واکسیناسیون در مناطق مختلف استان با برنامه‌ریزی انجام شده و اکیپ‌های دامپزشکی دولتی و غیردولتی در حال ارائه خدمات به دامداران هستند.

وی افزود: واکسیناسیون در دامداری‌های صنعتی و سنتی، واحدهای روستایی و همچنین مناطق بالادست استان در حال انجام است و این خدمات بدون دریافت هزینه از دامداران ارائه می‌شود.

معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی مازندران با بیان اینکه ذخایر واکسن تب برفکی استان در شرایط مطلوب قرار دارد، تصریح کرد: در حال حاضر کمبودی در تأمین واکسن وجود ندارد و واکسن مورد نیاز شهرستان‌ها به میزان کافی تخصیص یافته و در حال توزیع است.

حسین‌زاده تب برفکی را یکی از بیماری‌های ویروسی و بسیار واگیردار دام‌های زوج‌سم دانست و گفت: ابتلای دام‌ها به این بیماری می‌تواند خسارات قابل توجهی به واحدهای دامپروری وارد کند و موجب کاهش تولید شیر و گوشت، بروز سقط جنین و افزایش تلفات در دام‌های جوان شود.

وی ادامه داد: واکسیناسیون به‌موقع و گسترده می‌تواند سطح ایمنی جمعیت دامی را افزایش داده و احتمال انتشار ویروس در مناطق مستعد را کاهش دهد، اما واکسیناسیون به‌تنهایی تضمین‌کننده جلوگیری کامل از بیماری نیست و رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای نیز ضروری است.

معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی مازندران از دامداران خواست ضمن همکاری با اکیپ‌های واکسیناسیون، نسبت به رعایت اصول زیست‌امنیتی در واحدهای دامپروری توجه جدی داشته باشند.

حسین‌زاده همچنین بر ضرورت جلوگیری از ورود دام‌هایی با وضعیت نامشخص یا فاقد سابقه واکسیناسیون به دامداری‌ها تأکید کرد و گفت: کنترل رفت‌وآمد دام، رعایت ضوابط قرنطینه‌ای و همکاری مستمر دامداران با مجموعه دامپزشکی می‌تواند در پیشگیری از گسترش بیماری و صیانت از سرمایه دامی استان مؤثر باشد.

وی در پایان از دامداران مازندرانی خواست با حضور اکیپ‌های دامپزشکی در واحدهای دامی و روستاها همکاری لازم را داشته باشند تا روند ایمن‌سازی جمعیت دامی استان با سرعت بیشتری دنبال شود.