تزریق ۲ هزار میلیارد تومان به پروژه مسکن «کوی پرواز» همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر دوشنبه در جلسه شورای مسکن استان با اشاره به نتایج رایزنی‌های اخیر با مدیران ارشد حوزه مسکن کشور در تهران اظهار کرد: پروژه کوی پرواز با ۸ هزار و ۲۷۶ واحد کلیدی‌ترین طرح مسکونی استان است و در پی مراجعات متقاضیان برای تسریع در روند ساخت نشستی با حضور مسئولان صندوق ملی مسکن، بانک مسکن و معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی برگزار شد که دستاوردهای موثری برای شتاب‌بخشی به جبهه‌های کاری این پروژه به همراه داشت.

وی با تشریح جزئیات تسهیلات مصوب افزود: مقرر شد صندوق ملی مسکن برای ۳ هزار و ۴۱۳ متقاضی دهک‌های یک تا چهار درآمدی سهم حمایتی ۴۰۰ میلیون تومانی را بدون لحاظ درصد پیشرفت فیزیکی به طور مستقیم به حساب کارگزاری پروژه واریز کند و برای واحدهایی که به پیشرفت بالای ۷۰ درصد رسیده‌اند سهم حمایتی ۲۰۰ میلیون تومانی این صندوق آزاد و پرداخت خواهد شد.

استاندار همدان درباره تسهیلات بانکی تصریح کرد: برای ۲ هزار و ۸۲۶ متقاضی طرف قرارداد با بانک مسکن سقف تسهیلات برای پروژه‌های با پیشرفت زیر ۶۵ درصد به ۶۵۰ میلیون تومان و برای پروژه‌های بالای ۶۵ درصد به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و با توافق بنیاد مسکن به هر یک از ۳ هزار و ۴۱۳ متقاضی دهک‌های اول تا چهارم مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با کارمزد ۴ تا ۵ درصد اختصاص می‌یابد.

ملانوری‌شمسی همچنین از ابلاغ اعتبارات بخش زیربنایی خبر داد و خاطرنشان کرد: ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای شبکه‌های آب، برق و فاضلاب این پروژه اختصاص یافته و اداره‌کل راه و شهرسازی موظف است هماهنگی‌های لازم را برای اعمال این تسهیلات در سایر بانک‌های عامل پیگیری کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه پروژه‌های عمرانی تنها در سایه تامین نقدینگی به سرانجام می‌رسند، گفت: ساخت مسکن فرآیندی دوسویه میان دولت و مردم است و رویکردهای دستوری نمی‌تواند جایگزین آورده مالی متقاضیان شود و مدیریت ارشد استان بر دشواری‌های معیشتی واقف است اما واقعیت‌های اجرایی نشان می‌دهد هیچ پروژه‌ای بدون منابع مالی پیش نمی‌رود.

استاندار همدان با یادآوری تجربه موفق فروردین‌ماه افزود: در آن مقطع حدود یک‌هزار و ۶۰۰ نفر از متقاضیان با پرداخت آورده خود اکنون در مرحله انتخاب واحد و تحویل خانه‌ها با قیمت مناسب‌تر هستند در حالی که تاخیر در واریزی‌ها تنها به افزایش هزینه‌ها در اثر تورم دامن می‌زند.

وی در پایان با بیان اینکه دولت تمام توان خود را برای تزریق ۲ هزار میلیارد تومان به کار بسته است، تاکید کرد: شتاب‌بخشی نهایی به واحدها مستلزم ایفای تعهدات از سوی خریداران است و متقاضیان نباید با تعلل در پرداخت سهم خود موجب رکود پروژه و افزایش بهای تمام‌شده واحدها شوند.