عرضه مداد و خودکار بدون نشان استاندارد ملی ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل استاندارد استان تهران، قاسم فدوی در خصوص نظارت بر عرضه نوشت‌افزار توضیح داد: در آستانه آغاز سال تحصیلی، بازرسان این اداره‌کل با هدف نظارت بر کیفیت نوشت‌افزارهای عرضه شده در بازار، از مراکز عرضه این فرآورده‌ها در استان بازرسی کرده و اقلام غیراستاندارد را از چرخه عرضه جمع‌آوری کردند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این نوشت‌افزارها به‌طور گسترده توسط دانش‌آموزان و سایر گروه‌های سنی استفاده می‌شوند، باید از کیفیت قابل قبول در ویژگی‌های فیزیکی، ساختاری و ثبات رنگ برخوردار باشند و به‌طور کامل فاقد عناصر مضر در پوشش و مغز باشند تا از ایجاد مشکل برای مصرف‌کننده از طریق جذب پوستی در اثر تماس دست جلوگیری شود.

مدیرکل استاندارد استان تهران همچنین به والدین توصیه کرد برای اطمینان کامل از اصالت و استاندارد بودن محصول خریداری شده، می‌توانند عدد ۱۰ رقمی درج شده در ذیل نشان استاندارد را به شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال نموده و از اعتبار آن اطمینان حاصل کنند.