خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدرضا بهرامیصفت: ورزش دیار الوند سالها است که با کلیدواژههای «تنهایی» و «انزوا» دست و پنجه نرم میکند؛ استانی که روزگاری قطب رشتههای تیمی و انفرادی غرب کشور به شمار میرفت امروز به تماشاگر سقوط و خاموشی یکی پس از دیگری سرمایههای ورزشیاش بدل شده است.
تیم والیبال پدیده همدان که در فصل گذشته رقابتها با هدایتی منسجم، انگیزهای مثالزدنی و پیروزی مقتدرانه برابر تمام حریفان و نامداران والیبال کشور توانست شگفتیساز شود و جواز صعود به لیگ دسته اول باشگاههای ایران را به دست آورد در آستانه آغاز فصل جدید در باتلاق بیپولی و بیتوجهی دستاندرکاران استان غرق شد.
پول قرارداد بازیکنان نرسید!
تراژدی تلخ ورزش همدان درست جایی رقم خورد که قرعهکشی لیگ دسته اول والیبال کشور انجام شد و رقبای پدیده معرفی شدند و نام نماینده همدان رسما در جدول مدعیان جا خوش کرد اما تنها چند روز مانده به سوت شروع رقابتها مشخص شد که این تیم حتی از تامین ابتداییترین هزینه یعنی پرداخت قرارداد بازیکنان به رقم ناچیز ۲ میلیارد تومان در یک فصل عاجز مانده است.
۲ میلیارد تومانی که در اقتصاد امروز ورزش کشور رقم قرارداد نیمفصل یک بازیکن متوسط در برخی رشتهها هم نیست، در همدان به کوهی نفوذناپذیر تبدیل شد تا تنها روزنه امید والیبالدوستان این دیار پیش از ورود به زمین مسابقه کور شود.
نکته قابل تامل اینجاست که برای گرهگشایی از کار پدیده چندی پیش جلسهای با حضور استاندار همدان برگزار شد؛ نشستی که مانند دهها جلسه مشابه در استان هیچگونه خروجی عملیاتی و نتیجهبخشی برای این تیم نداشت و تنها به صرف چند وعده توخالی در سالن جلسات خلاصه شد.
از سوی دیگر در حالی که در استانهای همجوار بنگاههای اقتصادی و کارخانههای بزرگ صنعتی پیشقدم حمایت از تیمهای بومی هستند در همدان هیچ کارخانه، صنعت یا بخش خصوصی حاضر به پذیرش مسئولیتهای اجتماعی خود نشده و در این آشفتهبازار تنها مجموعهای که فراتر از چارچوب اداری و وظایف قانونیاش تمامقد برای نجات این سرمایه ورزشی جنگید هیئت والیبال استان همدان بود؛ تلاشی مجدانه که ماأسفانه در برابر دیوار بلند بیاعتنایی مدیران استان راه به جایی نبرد.
برای حفظ آبروی ورزش همدان غرورمان را زیر پا گذاشتیم
وحید صالحی مالک باشگاه فرهنگی ورزشی پدیده همدان در گفتوگو با خبرنگار مهر با صدایی بغضآلود و گلایههایی که نشان از فرسودگی یک مدیر ورزشی داشت، اظهار کرد: قریب ۲ ماه است که ما در این استان به هر دری میزنیم، از دفتر مدیران کل گرفته تا اتاق جلسات صنایع و واحدهای تولیدی که ادعای مسئولیت اجتماعی دارند.
وی افزود: ما نه برای ثروت که برای زنده نگهداشتن نام والیبال همدان التماس مسئولان را کردیم و حتی کار به جایی رسید که غرورمان را زیر پا گذاشتیم تا فقط آبروی ورزش این دیار حفظ شود اما گویی دیوار بیتوجهی در همدان بلندتر از آن است که صدای ما به گوش کسی برسد.
مالک باشگاه فرهنگی ورزشی پدیده همدان با تاکید بر اینکه ۲ میلیارد تومان تنها بخش کوچکی از هزینههای جاری بسیاری از صنایع استان است، افزود: باور کنید برای آنها این رقم تنها یک هزینه جزئی و ناچیز است اما برای ما خط پایان یک فصل تلاش و رویاپردازی بود و ما ساعتها پشت در اتاق مدیران منتظر ماندیم، وعدههای شفاهی شنیدیم و دست خالی برگشتیم.
وی عنوان کرد: مدیران ما باید پاسخگو باشند که چطور در استانهای همجوار کارخانهها برای تبلیغات و برندینگ خود میلیاردها هزینه میکنند اما در همدان ورزش تنها یک مزاحم تلقی میشود.
صالحی خاطرنشان کرد: در نهایت هم وقتی دیدیم هیچ روزنه امیدی وجود ندارد و تنها سرمایهمان در حال نابودی است با دلی شکسته مجبور به اعلام انحلال شدیم و متاسفانه واقعیت این است که در استان ما نه تنها توجهی به ورزش قهرمانی وجود ندارد بلکه کاملا مشخص است که ورزش و نشاط جوانان آخرین دغدغهی مدیران ارشد است.
انحلال پدیده تنها خط خوردن یک نام از جدول لیگ دسته اول نیست بلکه از بین رفتن انگیزه نسلی از جوانان و ورزشکارانی است که ماهها در سالنها عرق ریختند تا پرچم همدان را بالا ببرند.
اکنون والیبال همدان ماند و وعدههای عملنشده متولیان امر و این پرسش مطالبهگرانه از مسئولان ارشد استان که اگر سهم جوانان از درآمدهای صنایع و جلسات پرطمطراق استانداری «هیچ» است، مدیران دقیقا برای حفظ کدام دارایی ورزش استان در صندلیهای خود تکیه زدهاند؟
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