  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

شاهرخی: توسعه زیرساخت‌های درمانی باید به دسترسی عادلانه مردم منجر شود

شاهرخی: توسعه زیرساخت‌های درمانی باید به دسترسی عادلانه مردم منجر شود

بندرعباس-رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات درمانی در استان گفت: توسعه زیرساخت‌های درمانی باید به دسترسی عادلانه مردم منجر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان شاهرخی در آیین افتتاح سه بخش درمانی بیمارستان نیروی دریایی ارتش در بندرعباس که با حضور سخنگوی قوه قضائیه و استاندار هرمزگان برگزار شد افزود: هدف ما صرفا افزایش شاخص‌ها و تعداد تجهیزات نیست، بلکه باید نیاز واقعی مردم در حوزه سلامت برآورده شود و خدمات با دسترسی سریع، عادلانه و پایدار در اختیار آنان قرار گیرد.

وی با اشاره به توسعه تجهیزات تشخیصی در استان افزود: با بهره‌برداری از دستگاه ام‌آرآی بیمارستان نیروی دریایی ارتش، تعداد دستگاه‌های ام‌آرآی هرمزگان به ۹ دستگاه می‌رسد و در قالب نهضت سلامت نیز سه دستگاه ام‌آرآی دیگر به استان اضافه خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: ممکن است بر اساس برخی شاخص‌ها و استانداردها، تعداد تجهیزات موجود در استان مناسب ارزیابی شود، اما معیار اصلی باید میزان دسترسی مردم و پاسخگویی نظام سلامت به نیازهای واقعی آنان باشد.

شاهرخی با اشاره به وضعیت خدمات مراقبت از نوزادان در هرمزگان گفت: سال گذشته حدود ۳۰ هزار نوزاد در استان متولد شدند که حدود سه هزار مورد، معادل ۱۰ درصد تولدها، نوزادان نارس بودند و به خدمات بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) نیاز داشتند.

وی افزود: در حال حاضر ۹۲ تخت NICU در استان وجود دارد که حدود ۶۸ تخت آن، معادل ۷۴ درصد، در مرکز استان متمرکز است و بخشی از این ظرفیت نیز مربوط به مراکز غیردانشگاهی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین از راه‌اندازی نخستین بانک شیر مادر در استان خبر داد و گفت: با همکاری صنایع و اختصاص حدود ۱۰ میلیارد ریال اعتبار، نخستین بانک شیر مادر هرمزگان راه‌اندازی شده است.

شاهرخی با اشاره به همکاری دانشگاه علوم پزشکی با بیمارستان‌های نیروهای مسلح اظهار کرد: تمام هماهنگی‌ها و حمایت‌های لازم برای پشتیبانی از بیمارستان‌های نیروهای مسلح در استان انجام خواهد شد و تلاش می‌کنیم در ماه‌های آینده ظرفیت‌های این بیمارستان‌ها تکمیل و تجهیزات مورد نیاز آنها فراهم شود.

وی ادامه داد: این مراکز درمانی با بیمه‌های پایه نیز قرارداد دارند و بررسی آمارها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از بیمارانی که از خدمات آنها استفاده می‌کنند، بیماران عادی و غیرنظامی هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در قالب نهضت سلامت استان گفت: برای نخستین بار در شهرستان‌های بشاگرد، سیریک، ابوموسی و بندرخمیر دستگاه سی‌تی‌اسکن نصب شده و سه دستگاه دیگر نیز در مسیر ورود به استان قرار دارد.

شاهرخی اضافه کرد: همچنین ۱۰ دستگاه سونوگرافی و ۱۰ دستگاه اکو به ظرفیت درمانی استان اضافه شده و تلاش شده است زیرساخت‌های تشخیصی به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار توسعه یابد.

وی با اشاره به جمعیت بانوان استان گفت: هرمزگان حدود ۳۴۱ هزار بانوی جمعیت هدف دارد و سال گذشته ۳۲۰ مورد سرطان پستان در استان شناسایی شد؛ بنابراین توسعه خدمات تشخیصی و شناسایی زودهنگام بیماری‌ها از اولویت‌های مهم نظام سلامت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تأکید کرد: یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی نظام سلامت، مرحله‌ای است که بیماری‌های صعب‌العلاج و سرطان‌ها شناسایی می‌شوند و هرچه تشخیص در مراحل اولیه انجام شود، نشان‌دهنده اثربخشی بیشتر نظام سلامت در پیشگیری و درمان است.

شاهرخی با اشاره به توسعه خدمات درمانی استان افزود: دستگاه سنگ‌شکن نیز در بیمارستان‌های استان راه‌اندازی شده و حدود ۷۰ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس اضافه شده است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی خبر داد و گفت: شاخص تخت بیمارستانی به ازای جمعیت در هرمزگان حدود ۱.۲ است، در حالی که میانگین کشور ۱.۸ و استاندارد مورد نظر حدود ۲.۲ تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت است؛ بنابراین استان با کمبود قابل توجه تخت بیمارستانی مواجه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: در همین راستا، برنامه‌ریزی برای اضافه شدن یک‌هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت استان انجام شده و امیدواریم این تخت‌ها در سال آینده وارد مدار خدمت‌رسانی شوند.

شاهرخی همچنین از تصویب سهمیه بومی برای نیروهای پیراپزشکی خبر داد و گفت: برای نخستین بار در وزارت بهداشت مصوب شد ۷۰ درصد نیروهای پیراپزشکی مورد نیاز استان به صورت بومی تأمین شوند که این موضوع می‌تواند در ماندگاری نیروی انسانی و استمرار خدمات سلامت در هرمزگان مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه تجهیزات به تنهایی کافی نیست و چرخه سلامت باید به صورت کامل دیده شود؛ بر همین اساس، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان موضوع توسعه زیرساخت، تجهیزات، نیروی انسانی و دسترسی عادلانه مردم به خدمات را در قالب نهضت سلامت استان دنبال می‌کند.

کد مطلب 6953781

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه