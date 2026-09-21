به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان شاهرخی در آیین افتتاح سه بخش درمانی بیمارستان نیروی دریایی ارتش در بندرعباس که با حضور سخنگوی قوه قضائیه و استاندار هرمزگان برگزار شد افزود: هدف ما صرفا افزایش شاخصها و تعداد تجهیزات نیست، بلکه باید نیاز واقعی مردم در حوزه سلامت برآورده شود و خدمات با دسترسی سریع، عادلانه و پایدار در اختیار آنان قرار گیرد.
وی با اشاره به توسعه تجهیزات تشخیصی در استان افزود: با بهرهبرداری از دستگاه امآرآی بیمارستان نیروی دریایی ارتش، تعداد دستگاههای امآرآی هرمزگان به ۹ دستگاه میرسد و در قالب نهضت سلامت نیز سه دستگاه امآرآی دیگر به استان اضافه خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: ممکن است بر اساس برخی شاخصها و استانداردها، تعداد تجهیزات موجود در استان مناسب ارزیابی شود، اما معیار اصلی باید میزان دسترسی مردم و پاسخگویی نظام سلامت به نیازهای واقعی آنان باشد.
شاهرخی با اشاره به وضعیت خدمات مراقبت از نوزادان در هرمزگان گفت: سال گذشته حدود ۳۰ هزار نوزاد در استان متولد شدند که حدود سه هزار مورد، معادل ۱۰ درصد تولدها، نوزادان نارس بودند و به خدمات بخش مراقبتهای ویژه نوزادان (NICU) نیاز داشتند.
وی افزود: در حال حاضر ۹۲ تخت NICU در استان وجود دارد که حدود ۶۸ تخت آن، معادل ۷۴ درصد، در مرکز استان متمرکز است و بخشی از این ظرفیت نیز مربوط به مراکز غیردانشگاهی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین از راهاندازی نخستین بانک شیر مادر در استان خبر داد و گفت: با همکاری صنایع و اختصاص حدود ۱۰ میلیارد ریال اعتبار، نخستین بانک شیر مادر هرمزگان راهاندازی شده است.
شاهرخی با اشاره به همکاری دانشگاه علوم پزشکی با بیمارستانهای نیروهای مسلح اظهار کرد: تمام هماهنگیها و حمایتهای لازم برای پشتیبانی از بیمارستانهای نیروهای مسلح در استان انجام خواهد شد و تلاش میکنیم در ماههای آینده ظرفیتهای این بیمارستانها تکمیل و تجهیزات مورد نیاز آنها فراهم شود.
وی ادامه داد: این مراکز درمانی با بیمههای پایه نیز قرارداد دارند و بررسی آمارها نشان میدهد بخش قابل توجهی از بیمارانی که از خدمات آنها استفاده میکنند، بیماران عادی و غیرنظامی هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اقدامات انجامشده در قالب نهضت سلامت استان گفت: برای نخستین بار در شهرستانهای بشاگرد، سیریک، ابوموسی و بندرخمیر دستگاه سیتیاسکن نصب شده و سه دستگاه دیگر نیز در مسیر ورود به استان قرار دارد.
شاهرخی اضافه کرد: همچنین ۱۰ دستگاه سونوگرافی و ۱۰ دستگاه اکو به ظرفیت درمانی استان اضافه شده و تلاش شده است زیرساختهای تشخیصی بهویژه در مناطق کمتر برخوردار توسعه یابد.
وی با اشاره به جمعیت بانوان استان گفت: هرمزگان حدود ۳۴۱ هزار بانوی جمعیت هدف دارد و سال گذشته ۳۲۰ مورد سرطان پستان در استان شناسایی شد؛ بنابراین توسعه خدمات تشخیصی و شناسایی زودهنگام بیماریها از اولویتهای مهم نظام سلامت است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تأکید کرد: یکی از شاخصهای مهم ارزیابی نظام سلامت، مرحلهای است که بیماریهای صعبالعلاج و سرطانها شناسایی میشوند و هرچه تشخیص در مراحل اولیه انجام شود، نشاندهنده اثربخشی بیشتر نظام سلامت در پیشگیری و درمان است.
شاهرخی با اشاره به توسعه خدمات درمانی استان افزود: دستگاه سنگشکن نیز در بیمارستانهای استان راهاندازی شده و حدود ۷۰ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس اضافه شده است.
وی همچنین از برنامهریزی برای افزایش ظرفیت تختهای بیمارستانی خبر داد و گفت: شاخص تخت بیمارستانی به ازای جمعیت در هرمزگان حدود ۱.۲ است، در حالی که میانگین کشور ۱.۸ و استاندارد مورد نظر حدود ۲.۲ تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت است؛ بنابراین استان با کمبود قابل توجه تخت بیمارستانی مواجه است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: در همین راستا، برنامهریزی برای اضافه شدن یکهزار تخت بیمارستانی به ظرفیت استان انجام شده و امیدواریم این تختها در سال آینده وارد مدار خدمترسانی شوند.
شاهرخی همچنین از تصویب سهمیه بومی برای نیروهای پیراپزشکی خبر داد و گفت: برای نخستین بار در وزارت بهداشت مصوب شد ۷۰ درصد نیروهای پیراپزشکی مورد نیاز استان به صورت بومی تأمین شوند که این موضوع میتواند در ماندگاری نیروی انسانی و استمرار خدمات سلامت در هرمزگان مؤثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه تجهیزات به تنهایی کافی نیست و چرخه سلامت باید به صورت کامل دیده شود؛ بر همین اساس، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان موضوع توسعه زیرساخت، تجهیزات، نیروی انسانی و دسترسی عادلانه مردم به خدمات را در قالب نهضت سلامت استان دنبال میکند.
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