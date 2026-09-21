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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی چهارشنبه در قم تشییع و خاکسپاری می‌شود

پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی چهارشنبه در قم تشییع و خاکسپاری می‌شود

قم- بیت آیت‌الله شبیری زنجانی زمان تشییع پیکر این عالم فقید را ساعت ۹ روز چهارشنبه اول مهر از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم بانوی کرامت اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه اول مهرماه از مسجد امام حسن عسکری(ع) تشییع می‌شود.

بر اساس اعلام بیت آیت‌الله شبیری زنجانی، مراسم تشییع از مسجد امام حسن عسکری(ع) آغاز شده و پیکر ایشان به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها بدرقه خواهد شد.

پس از برگزاری آیین تشییع، پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی در جوار کریمه اهل‌بیت سلام‌الله‌علیها به خاک سپرده می‌شود.

کد مطلب 6953804
مهدی بخشی سورکی

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