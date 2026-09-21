  1. استانها
  2. قم
۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

آیت‌الله سبحانی:

آیت الله شبیری زنجانی از ارکان حوزه‌های علمیه و صاحب مبانی است

آیت الله شبیری زنجانی از ارکان حوزه‌های علمیه و صاحب مبانی است

قم- مرجع تقلید شیعیان در پیامی ارتحال آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت و این عالم فقید را از ارکان حوزه‌های علمیه و صاحب‌نظر در بسیاری از علوم اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله جعفر سبحانی در پی ارتحال آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، با صدور پیامی این ضایعه را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج)، اساتید، فضلا و طلاب حوزه‌های علمیه و بازماندگان آن عالم فقید تسلیت گفت.

متن پیام آیت‌الله سبحانی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إنا لله و إنا إلیه راجعون

رحلت فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم‌السلام)، عالم ربانی و محقق عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی(اعلی‌الله مقامه)، مایه تأسف و تأثر گردید.

آن عالم بزرگوار از ارکان حوزه‌های علمیه و در بسیاری از علوم اسلامی صاحب‌نظر و دارای مبانی استوار بود و از تلامذه برجسته اساتید بزرگ حوزه، همچون آیت‌الله العظمی بروجردی و آیت‌الله العظمی داماد به شمار می‌رفت.

اینجانب این مصیبت عظمی را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، اساتید و فضلا و طلاب حوزه‌های علمیه و بازماندگان آن فقید سعید، به‌ویژه فرزندان عالم و فاضل ایشان، تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و حشر با اجداد طاهرینش را خواهانم.

کد مطلب 6953823
مهدی بخشی سورکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه