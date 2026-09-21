به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله جعفر سبحانی در پی ارتحال آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، با صدور پیامی این ضایعه را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج)، اساتید، فضلا و طلاب حوزه‌های علمیه و بازماندگان آن عالم فقید تسلیت گفت.



متن پیام آیت‌الله سبحانی به این شرح است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم



إنا لله و إنا إلیه راجعون



رحلت فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم‌السلام)، عالم ربانی و محقق عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی(اعلی‌الله مقامه)، مایه تأسف و تأثر گردید.



آن عالم بزرگوار از ارکان حوزه‌های علمیه و در بسیاری از علوم اسلامی صاحب‌نظر و دارای مبانی استوار بود و از تلامذه برجسته اساتید بزرگ حوزه، همچون آیت‌الله العظمی بروجردی و آیت‌الله العظمی داماد به شمار می‌رفت.



اینجانب این مصیبت عظمی را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، اساتید و فضلا و طلاب حوزه‌های علمیه و بازماندگان آن فقید سعید، به‌ویژه فرزندان عالم و فاضل ایشان، تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و حشر با اجداد طاهرینش را خواهانم.