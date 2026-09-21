به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سازمان غذا و دارو با استناد به گزارش‌های معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی فارس و آذربایجان شرقی، بر غیرمجاز بودن پماد موضعی عرق‌الشفاء با نام تجاری «MR۳» تأکید و دستور فراخوان و جمع‌آوری این فرآورده از سطح عرضه را ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه، محصول مذکور با درج ادعاهای درمانی مختلف، در محل غیرمجاز تولید شده و فاقد مجوز معتبر از اداره کل مربوطه در سازمان غذا و دارو است. همچنین نشانی درج‌شده برای محل تولید، جعلی اعلام شده است.

تمامی سری‌های ساخت این فرآورده مشمول جمع‌آوری بوده و از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و همچنین مدیران غذا و داروی مناطق آزاد تجاری و صنعتی خواسته شده است نسبت به فراخوان و جمع‌آوری فوری محصول از سطح عرضه اقدام و نتایج اقدامات انجام‌شده را همراه با مدارک و مستندات به سازمان غذا و دارو ارسال کنند.