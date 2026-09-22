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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

سهمیه تردد رایگان در محدوده کنترل آلودگی هوا تعلیق شد

سهمیه تردد رایگان در محدوده کنترل آلودگی هوا تعلیق شد

بنابر اعلام سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، سهمیه ۲۰ روزه تردد رایگان در محدوده کنترل آلودگی هوا از اول تا پایان مهر ۱۴۰۵ تعلیق شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران بر این اساس، تاریخی که پیش از این در رسانه‌های خبری از زبان برخی مسئولان گفته شده، صحیح نیست و طبق مصوبه شورای ترافیک شهر تهران، به‌منظور مدیریت هوشمند تقاضای سفر، کنترل گره‌های ترافیکی و کاهش تردد خودروهای تک‌سرنشین، سهمیه مذکور در بازه زمانی یکم تا سی‌ام مهرماه ۱۴۰۵، تردد تمامی خودروها در محدوده «کنترل آلودگی هوا» مشمول کسر عوارض بوده و سهمیه رایگان فصلی (۲۰ روزه) قابل استفاده نخواهد بود.

لذا از همشهریان درخواست می‌شود جهت جلوگیری از اعمال جریمه‌های قانونی و ضرایب بالاتر، پیش از ورود به محدوده یادشده، نسبت به ثبت‌نام و رزرو در سامانه «شهرزاد» اقدام نمایند.

استفاده از باقیمانده سهمیه تردد رایگان شهروندان، مطابق روال گذشته از ابتدای آبان‌ ۱۴۰۵ مجدداً فعال خواهد شد.

سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، ضمن قدردانی از همراهی و سعه‌صدر شهروندان عزیز، از عموم مردم تقاضا دارد به منظور بهبود وضعیت ترافیک و بهره‌مندی از هوای پاک، استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی را در اولویت برنامه‌های سفرهای درون‌شهری خود قرار دهند.

کد مطلب 6954766

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