سهمیه تردد رایگان در محدوده کنترل آلودگی هوا تعلیق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران بر این اساس، تاریخی که پیش از این در رسانه‌های خبری از زبان برخی مسئولان گفته شده، صحیح نیست و طبق مصوبه شورای ترافیک شهر تهران، به‌منظور مدیریت هوشمند تقاضای سفر، کنترل گره‌های ترافیکی و کاهش تردد خودروهای تک‌سرنشین، سهمیه مذکور در بازه زمانی یکم تا سی‌ام مهرماه ۱۴۰۵، تردد تمامی خودروها در محدوده «کنترل آلودگی هوا» مشمول کسر عوارض بوده و سهمیه رایگان فصلی (۲۰ روزه) قابل استفاده نخواهد بود.

لذا از همشهریان درخواست می‌شود جهت جلوگیری از اعمال جریمه‌های قانونی و ضرایب بالاتر، پیش از ورود به محدوده یادشده، نسبت به ثبت‌نام و رزرو در سامانه «شهرزاد» اقدام نمایند.

استفاده از باقیمانده سهمیه تردد رایگان شهروندان، مطابق روال گذشته از ابتدای آبان‌ ۱۴۰۵ مجدداً فعال خواهد شد.

سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، ضمن قدردانی از همراهی و سعه‌صدر شهروندان عزیز، از عموم مردم تقاضا دارد به منظور بهبود وضعیت ترافیک و بهره‌مندی از هوای پاک، استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی را در اولویت برنامه‌های سفرهای درون‌شهری خود قرار دهند.