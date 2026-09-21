سال تحصیلی با حضور ۷۰۴ هزار دانش آموز در مدارس آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صمیمی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه آغاز سال تحصیلی جدید در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آمادگی مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ افزود: امسال ۷۰۴ هزار دانش آموز در ۲۴هزار و ۵۰۰ کلاس درس مشغول به تحصیل خواهند شد.
وی ادامه داد: در سال تحصیلی جدید، ۴۵ هزار معلم و عوامل اجرایی در مدارس استان آموزش و خدمات دهی را به دانش آموزان برعهده دارند.
صمیمی با اشاره به اجرای طرح شاداب سازی مدارس برای حضور دانش آموزان در قالب طرح شهید عجمیان نیز گفت: در قالب این طرح ۶۲۰ مدرسه با ۳۴۰۰ کلاس درس زیبا و شاداب سازی شدند.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی به نقش و جایگاه بی بدیل مدیران مدارس در نظام تعلیم و تربیت کشور اشاره کرد و گفت: مدیران مدارس از فرماندهان اصلی نظام تعلیم و تربیت ایران اسلامی بوده و نقش موثری در رشد و توسعه کشور دارند.
وی ادامه داد: تعلیم و تربیت آینده سازان کشور و آماده سازی فرزندان ایران زمین برای قبول مسئولیت اجتماعی و نقش آفرینی در آینده کشور مسئولیت بسیار مهم و حساسی است که مدارس بر عهده دارند.
صمبمی اضافه کرد: مدیران، معاونان و معلمان دوشادوش مسئولان آموزش و پرورش و خانوادهها همواره در تلاشند تا دو بازوی توانمند فعالیت های علمی و تربیتی را در دانش آموزان و آینده سازان کشور تقویت کنند و در شرایط کنونی کشور که دشمنان با هجمهها و نقشههای ترکیبی فرهنگی جوانان و نوجوانان را هدف قرار دادهاند، این مسئولیت مضاعف شده است.
وی به سیاستها و برنامههای خرد و کلان وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: تمام تلاش دست اندرکاران آموزش و پرورش استان بر آن است تا امسال چه از نظر کمی و چه نظر کیفی شاهد سالی پر شور و نشاط در مدارس باشیم.
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