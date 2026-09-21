به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان در پیامی رحلت آیت الله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ
ارتحال مرجع عالیقدر جهان تشیع، فقیه فرزانه و عالم وارسته، حضرت آیتالله العظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی «رضوانالله تعالی علیه»، موجب تألم و تأثر فراوان گردید.
آن مرجع بزرگوار از چهرههای برجسته علمی حوزههای علمیه بود که سالیان متمادی از حیات پربرکت خویش را در راه اعتلای دانش دینی و خدمت به مکتب اهلبیت «علیهمالسلام» سپری کرد. جایگاه ممتاز ایشان در فقاهت، حدیث و رجال، حاصل سالها ممارست علمی، دقت در منابع و تتبع گسترده بود و آثار علمی و تحقیقی برجایمانده از آن فقید سعید، سرمایهای ارزشمند برای حوزههای علمیه و علاقهمندان معارف اسلامی خواهد بود.
از ویژگیهای برجسته آن عالم جلیلالقدر، پیوند دانش عمیق با اخلاق و معنویت بود؛ تواضع، وقار، زهد و سادهزیستی در کنار مقام علمی و مرجعیت، از ایشان شخصیتی ممتاز و ماندگار ساخته بود. همچنین شاگردان و فضلای بسیاری از محضر علمی و اخلاقی ایشان بهره بردند و بخشی از میراث ارزشمند آن استاد فرزانه را به نسلهای پس از خود منتقل خواهند کرد.
شورای نگهبان این مصیبت را به محضر حضرت بقیةالله الاعظم «ارواحنا له الفداء»، رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظلهالعالی»، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، علما و فضلای حوزه، شاگردان و ارادتمندان آن مرحوم و بهویژه بیت مکرم و فرزندان فاضل ایشان تسلیت و تعزیت عرض میکند.
از درگاه خداوند متعال برای آن فقیه وارسته و عالم ربانی، رحمت و مغفرت واسعه، علو درجات و همنشینی با ائمه اطهار «علیهمالسلام» و برای خاندان مکرم و عموم بازماندگان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینماید.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
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