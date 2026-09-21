به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، فرشهای ماشینی به دلیل تنوع بالای طرح، رنگ، ابعاد و سبک طراحی، بخش مهمی از بازار فرش را تشکیل میدهند و برای فضاهای مختلف مسکونی و اداری قابل استفاده هستند. در انتخاب این محصولات، صرفا جدیدبودن طرح نباید معیار تصمیمگیری باشد؛ سبک دکوراسیون، اندازه محیط، میزان رفتوآمد و ترکیب رنگی فضا نیز باید در نظر گرفته شود.
مجموعه فرشهای ماشینی محتشم، سبکهای مختلفی مانند کهنهنما، سنتی، نئوکلاسیک، کلاسیک، مدرن و کودک را در بر میگیرد. اگر قصد دارید پیش از خرید، با ویژگی هر سبک و تفاوت آنها آشنا شوید، در ادامه هر یک از مدلهای فرش ماشینی محتشم را دقیقتر بررسی میکنیم.
انواع فرشهای ماشینی محتشم
تنوع سبک در فرش به خریدار اجازه میدهد محصول را بر اساس معماری و چیدمان محیط انتخاب کند؛ نه اینکه دکوراسیون را با یک مدل محدود تطبیق دهد. در مجموعه محتشم، گروههای مختلفی از فرشهای ماشینی شامل مدلهای کهنهنما، سنتی، نئوکلاسیک، کلاسیک، مدرن و کودک قابل بررسی هستند. در این قسمت هر یک را معرفی میکنیم.
فرش کهنهنما
فرشهای کهنهنما برای افرادی طراحی شدهاند که ظاهر فرشهای قدیمی و اصیل را میپسندند اما محصولی نو با ساختار تولید ماشینی میخواهند. در این سبک، طراحی بهگونهای انجام میشود که جلوهای شبیه فرشهای قدیمی و دارای سابقه استفاده ایجاد کند. ترکیب رنگها، میزان محوشدگی نقش و نحوه قرارگیری عناصر طرح، بخش مهمی از هویت بصری این مدلها را شکل میدهد.
فرش کهنهنما میتواند در دکوراسیونهای سنتی، تلفیقی و حتی برخی فضاهای مدرن مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا تضاد میان ظاهر قدیمی فرش و عناصر معاصر محیط، ترکیب متفاوتی ایجاد میکند. هنگام انتخاب این مدل از میان فرشهای ماشینی، بهتر است به رنگ زمینه و میزان شلوغی طرح نیز توجه شود تا محصول با مبلمان و سایر عناصر دکوراسیون هماهنگ باشد.
فرش سنتی
فرش سنتی همچنان یکی از سبکهای شناختهشده در طراحی فرش ایرانی است و معمولاً با نقشها و ترکیببندیهایی شناخته میشود که ریشه در الگوهای کلاسیک فرش دارند. استفاده از نقوش متنوع، قاببندیهای مشخص و ترکیبهای رنگی متعارف، ظاهر این گروه را از بسیاری از مدلهای مدرن متمایز میکند. چنین فرشهایی میتوانند برای پذیرایی، نشیمن و فضاهایی که دکوراسیون آنها بر عناصر ایرانی یا کلاسیک تأکید دارد، انتخاب شوند.
در زمان خرید فرش سنتی، هماهنگی میان طرح فرش و مبلمان اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نقشهای پرجزئیات در کنار دکوراسیون شلوغ ممکن است فضای بصری سنگینی ایجاد کنند. مجموعه فرشهای ماشینی سنتی محتشم میتواند برای افرادی که به ظاهر اصیل فرش علاقه دارند و در عین حال به دنبال محصول ماشینی هستند، گزینههای متنوعی فراهم کند.
فرش نئوکلاسیک
نئوکلاسیک را میتوان سبکی بین طراحی کلاسیک و رویکردهای معاصر دانست؛ به همین دلیل فرشهای این گروه برای دکوراسیونهایی مناسب هستند که نه کاملاً سنتیاند و نه بهطور کامل از طراحی مدرن پیروی میکنند. در این مدلها، عناصر الهامگرفته از طرحهای کلاسیک میتوانند با سادهسازی نقشها، ترکیب رنگی کنترلشدهتر یا ساختار بصری امروزی همراه شوند.
نتیجه، فرشی است که میتواند در محیطهای مختلف و بهخصوص فضاهای مسکونی با دکوراسیون ترکیبی استفاده شود. در انتخاب فرش نئوکلاسیک علیالخصوص هنگام خرید فرش ۱۲۰۰ شانه، رنگ مبلمان، سبک پرده و سایر عناصر اصلی اتاق باید در نظر گرفته شوند. اگر هدف ایجاد تعادل میان ظرافت طرحهای کلاسیک و ظاهر امروزی است، بررسی مدلهای نئوکلاسیک در میان فرشهای ماشینی محتشم میتواند دامنه انتخاب را گستردهتر کند.
فرش کلاسیک
فرش کلاسیک معمولاً با طراحی منظم، نقشهای مشخص و جزئیات بصری بیشتر شناخته میشود و برای فضاهایی که چیدمان رسمیتر دارند، کاربرد گستردهای دارد. در این سبک، تقارن، قاببندی و استفاده از نقوش مشخص میتواند بخش مهمی از ساختار طرح را تشکیل دهد. فرشهای کلاسیک را میتوان در پذیرایی، اتاق نشیمن یا فضاهایی استفاده کرد که عناصر دکوراسیون آنها نیز از الگوهای کلاسیک پیروی میکنند.
انتخاب رنگ نیز در این گروه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا رنگهای تیره یا ترکیبهای پرکنتراست میتوانند جلوهای متفاوت نسبت به مدلهای روشن و خلوت ایجاد کنند. هنگام مقایسه فرشهای ماشینی کلاسیک، بهتر است علاوه بر زیبایی ظاهری، ابعاد و تناسب نقش با اندازه محیط نیز بررسی شود تا طرح فرش در فضای واقعی، بیش از حد شلوغ یا کوچک به نظر نرسد.
فرش مدرن
فرش مدرن برای دکوراسیونهایی طراحی میشود که در آنها خطوط سادهتر، ترکیبهای غیرسنتی و ظاهر امروزی اهمیت بیشتری دارد. برخلاف مدلهای کلاسیک، در فرشهای مدرن الزام کمتری برای استفاده از الگوهای سنتی وجود دارد و طراح میتواند از فرمهای هندسی، خطوط آزاد، ترکیبهای مینیمال یا ساختارهای متفاوت استفاده کند.
به همین دلیل، این سبک را میتوان در خانههایی با مبلمان مدرن، فضاهای مینیمال و چیدمانهای معاصر به کار برد. هنگام انتخاب فرش مدرن، بهتر است رنگ آن با عناصر اصلی دکوراسیون هماهنگ باشد و طرح نیز متناسب با میزان جزئیات موجود در محیط انتخاب شود. تنوع مدلهای مدرن در میان فرشهای ماشینی باعث میشود مشتری بتواند از طرحهای ساده و خلوت تا نمونههای شاخصتر را بر اساس نیاز فضای خود بررسی کند.
فرش کودک
فرش کودک از نظر طراحی و کاربرد با بسیاری از مدلهای مخصوص پذیرایی و نشیمن تفاوت دارد. در این گروه، طرح و رنگ معمولا نقش پررنگتری در انتخاب دارند و محصول باید با فضای اتاق کودک هماهنگ باشد. استفاده از نقشهای کودکانه، رنگبندی متنوع و الگوهای متناسب با گروه سنی کودک میتواند فضای اتاق را از نظر بصری جذابتر کند.
هنگام انتخاب این دسته از فرشهای ماشینی، علاوه بر ظاهر، بهتر است ابعاد اتاق، محل قرارگیری فرش و میزان فضای آزاد نیز در نظر گرفته شود. هماهنگی طرح فرش با سایر عناصر اتاق مانند تخت، پرده و کمد هنگام خرید فرش ۱۲ متری در این سبک، میتواند نتیجه نهایی چیدمان را منسجمتر کند.
جمعبندی
فرشهای ماشینی محتشم در سبکهای متنوعی عرضه میشوند و همین موضوع امکان انتخاب محصول بر اساس نوع دکوراسیون و کاربرد محیط را فراهم میکند. مدلهای کهنهنما برای ایجاد جلوهای قدیمی و اصیل، فرشهای سنتی برای علاقهمندان به نقشهای ایرانی، مدلهای نئوکلاسیک برای ترکیب عناصر کلاسیک و معاصر و فرشهای کلاسیک برای فضاهای رسمیتر قابل بررسی هستند. در مقابل، فرشهای مدرن با زبان طراحی امروزی و فرشهای کودک با تمرکز بر فضای مخصوص کودکان، نیازهای متفاوتی را پوشش میدهند.
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