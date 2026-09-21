به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اروپا در سه‌ماهه چهارم امسال با کسری سوخت جت مواجه خواهد شد؛ در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران همچنان عرضه جهانی این سوخت را مختل کرده است.

به گفته مؤسسه مشاوره «انرژی اسپکتس»، اروپا در این دوره با کسری روزانه ۵۱۰ هزار بشکه مواجه خواهد بود.

این کمبود در شرایطی رخ می‌دهد که کره جنوبی صادرات سوخت جت خود به اروپا را افزایش داده است. بر اساس داده‌های شرکت اطلاعات کالایی «کپلر»، واردات سوخت جت اروپا از کره جنوبی در ماه سپتامبر تاکنون به روزانه ۱۲۹ هزار بشکه رسیده که بالاترین میزان از اکتبر ۲۰۲۲ است.

جنگ همچنین نزدیک به نیمی از واردات سوخت جت اروپا را مختل کرده است.