نماینده آمریکا: ترامپ برای مذاکره و توافق صلح با ایران آمادگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل ادعا کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای گفت‌وگو با ایران و دستیابی به توافق صلح آمادگی دارد.

والتز گفت: رئیس‌جمهور ترامپ برای بازگشت ایران به میز مذاکره و دستیابی به توافق صلح درها را باز گذاشته است.

او افزود ایرانی‌ها باید با حسن نیت به میز مذاکره بیایند و در مذاکرات از جانب رهبر عالی ایران سخن بگویند.

والتز پیش‌تر نیز مدعی شده بود «درهای مذاکره باز است» و ایران می‌تواند برای پایان دادن به جنگ به میز مذاکره بازگردد. او همچنین گزارش‌ها درباره اینکه تهران لغو تحریم‌های آمریکا و دریافت غرامت را به عنوان شروط بازگشت به مذاکرات مطرح کرده، «خیالی» توصیف کرده بود!

این در حالی است که آمریکایی ها ثابت کرده اند نه تنها به میز مذاکرات پایبند نبوده و حین اجرای آن دست به تجاوز نظامی می زنند بلکه در صورت دستیابی به توافق نیز به مفاد آن متعهد نیستند و به راحتی از هر توافقی خارج می شوند.