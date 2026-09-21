جزییات نشست «هنر موسیقی ایرانی» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد، نشست «شناخت هنر موسیقی» با نگاهی به تاریخ موسیقی کلاسیک ایران و موسیقی کلاسیک غرب (اندیشه‌های بتهوون) با محوریت تاریخ موسیقی و اندیشه‌های موسیقایی، دوم مهر ۱۴۰۵ در خانه موسیقی تهران برگزار می‌شود.

در بخش نخست این نشست پژوهشی، مجید کیانی نوازنده سنتور، مدرس و پژوهشگر موسیقی ایرانی و ردیف‌دان و مهدی یسری نوازنده سنتور و پژوهشگر موسیقی درباره «تاریخ موسیقی و اندیشه‌های فراموش‌شده» سخنرانی می‌کنند.

بخش دوم این نشست نیز به «مروری بر افکار بتهوون» اختصاص دارد و شهرام کیانی نوازنده و فعال حوزه موسیقی در این بخش سخنرانی می‌کند. دبیر این نشست را مهرداد کیانی به عهده دارد.

در توضیحات تکمیلی این ویژه برنامه آمده است:

این برنامه با هدف قرار دادن موسیقی کلاسیک ایرانی و اندیشه‌های پیشگامان موسیقی ایران در کنار اندیشه‌های پیشگامان موسیقی غرب و در چارچوب مطالعه تاریخ شفاهی موسیقی ایران برگزار می‌شود.

«شناخت هنر موسیقی ایرانی» دومین نشست از مجموعه نشست‌های تاریخ موسیقی ایران است و پیش از این نشست «مضراب‌های فراموش شده» در موزه موسیقی تهران برگزار شد.

در این نشست که مصادف با هشتاد و پنجمین زادروز مجید کیانی است؛ علی اکبر شکارچی، میرعلیرضا میرعلینقی و سیدعباس سجادی در تکریم مقام هنری مجید کیانی سخن می‌گویند.

نشست «شناخت هنر موسیقی» ساعت ۱۶ روز دوم مهر در خانه موسیقی تهران واقع در بزرگراه حقانی، ورودی کتابخانه ملی ایران، بلوار دکتر حبیبی، خیابان شهدای بانک مرکزی برگزار و ورود عموم برای حضور در این برنامه آزاد و رایگان است.