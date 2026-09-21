به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دفتر حضرت آیت‌الله العظمی حسین مظاهری، ایشان در این پیام، ارتحال فقیه جامع و مرجع عالیقدر، حضرت آیت‌الله حاج سید موسی شبیری زنجانی را موجب کمال تأثر و اندوه دانستند.

حضرت آیت‌الله العظمی مظاهری در این پیام، مرحوم آیت‌الله شبیری زنجانی را «بقیة السلف الصالح» و از اساطین و ارکان متین حوزه علمیه مقدسه قم توصیف کردند که عمر شریف خود را در مجاهدت‌های بی‌وقفه علمی، معنوی و صیانت از جایگاه مرجعیت سپری کرد.

حضرت آیت‌الله مظاهری با بیان اینکه آن مرجع فقید در خصایل علمی، دقت نظر و مناقب اخلاقی اسوه حسنه دوران بود، تأکید کردند: حوزه‌های علمیه و به‌ویژه حوزه مقدسه قم، ستاره‌ای درخشان را از دست داد و این مصیبتی سنگین است.

ایشان در پایان، ضمن عرض تسلیت این ضایعه به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، حوزه‌های علمیه، بیت شریف آن عالم ربانی، شاگردان و ارادتمندان ایشان، برای آن فقید سعید، علو درجات و حشر با اجداد طاهرینش و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت کردند.

آیت‌الله سید موسی شُبیری زَنجانی (زاده ۱۳۰۶ش)، از مراجع تقلید و از استادان درس خارج فقه و خارج اصول در قم بود.

ایشان یکی از هفت فقیهی که پس از درگذشت محمدعلی اراکی، از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جایز التقلید و واجد شرایط مرجعیت معرفی شد.

این مرجع تقلید در قم و نجف به تحصیل پرداخت و در درس سید حسین طباطبایی بروجردی، سید ابوالقاسم خویی و سید محمد محقق داماد حاضر می‌شد.

روح بلند این مرجع تقلید بامداد روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه به ملکوت اعلی پیوست.