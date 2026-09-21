به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه همزمان با آغاز سال تحصیلی، آیین «جشن شکوفهها» با حضور دانشآموزان پایه اول، خانوادهها، معلمان و جمعی از مسئولان شهرستان بهاباد در دبستان حکیم بهابادی برگزار شد.
کلاساولیها در این مراسم که با حالوهوایی شاد و کودکانه همراه بود، نخستین روز حضور خود در مدرسه را جشن گرفتند و با عبور از زیر قرآن کریم، سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.
اجرای برنامههای فرهنگی و شاد و گفتوگو با دانشآموزان درباره شغل مورد علاقه آنها در آینده، از بخشهای این مراسم بود؛ پرسشهایی که پاسخهای ساده و شیرین کودکان را به دنبال داشت.
در پایان این آیین، والدین و معلمان دانشآموزان کلاساولی را تا کلاسهای درس همراهی کردند تا نخستین روز مدرسه برای این گروه از دانشآموزان با خاطرهای شیرین آغاز شود.
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