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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

جشن شکوفه‌ها در بهاباد برگزار شد؛نخستین قدم کلاس‌اولی‌ها در مسیر مدرسه

جشن شکوفه‌ها در بهاباد برگزار شد؛نخستین قدم کلاس‌اولی‌ها در مسیر مدرسه

یزد- آیین جشن شکوفه‌ها با حضور دانش‌آموزان پایه اول، خانواده‌ها، معلمان و جمعی از مسئولان شهرستان بهاباد در دبستان حکیم بهابادی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه همزمان با آغاز سال تحصیلی، آیین «جشن شکوفه‌ها» با حضور دانش‌آموزان پایه اول، خانواده‌ها، معلمان و جمعی از مسئولان شهرستان بهاباد در دبستان حکیم بهابادی برگزار شد.

کلاس‌اولی‌ها در این مراسم که با حال‌وهوایی شاد و کودکانه همراه بود، نخستین روز حضور خود در مدرسه را جشن گرفتند و با عبور از زیر قرآن کریم، سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

اجرای برنامه‌های فرهنگی و شاد و گفت‌وگو با دانش‌آموزان درباره شغل مورد علاقه آنها در آینده، از بخش‌های این مراسم بود؛ پرسش‌هایی که پاسخ‌های ساده و شیرین کودکان را به دنبال داشت.

در پایان این آیین، والدین و معلمان دانش‌آموزان کلاس‌اولی را تا کلاس‌های درس همراهی کردند تا نخستین روز مدرسه برای این گروه از دانش‌آموزان با خاطره‌ای شیرین آغاز شود.

کد مطلب 6953974

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