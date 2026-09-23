به گزارش خبرنگار مهر، شب چهارشنبه رزمایش بزرگ «جانفدا» به مناسبت هفته دفاع مقدس و با هدف نمایش آمادگی و انسجام نیروهای بسیجی و تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت در شهرستان بهاباد برگزار شد.
در این رزمایش، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار، مسئولان و فرماندهان نظامی و انتظامی، بسیجیان پایگاههای مقاومت، رزمندگان و پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس، خانوادههای شهدا و مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه شهرستان بهاباد حضور داشتند.
رزمایش «جانفدا» با اجرای برنامههای رزمی و نمایش آمادگی نیروهای بسیجی، جلوهای از انسجام و همبستگی مردم و نیروهای مسلح در پاسداری از امنیت و اقتدار کشور را به نمایش گذاشت.
این برنامه در فضایی حماسی و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و تجلیل از ایثار و فداکاری رزمندگان و آزادگان برگزار شد.
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