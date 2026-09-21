به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت هفته دفاع مقدس بیانیه‌ای را منتشر کرد که به شرح زیر است:

هشت سال دفاع مقدس ملت بزرگ ایران، تنها تداعی‌گرِ یک دوران سپری‌شده نیست بلکه منشورِ مقاومت و پایداری و چراغ راهی درخشان در سرنوشت ملت‌های آزاده در برابر تهاجم‌های ظالمانه دولتهای زورگو و سلطه گر است.

اکنون که جهان شاهد تقابل آشکار جبهه‌ حق با ائتلاف شوم استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل است، بازخوانی پیوند عمیق میان حماسه‌های دیروز و میدان‌های نبرد امروز، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

نبرد نابرابر و ظالمانه‌ای که در عرصه‌های نوین و ترکیبی علیه ملت ایران در جریان است، استمرار همان دشمنی‌ها در طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی است. دیروز شرق و غرب زمینه‌ساز تهاجم صدام ملعون به مرزهای ایران شدند و امروز بعد از گذشت سال‌ها سران دیو سیرت آمریکا و اسرائیل در قالبی دیگر نظیر جنگ سایبری، نبرد شناختی و تحریم همه جانبه، با ژست دلسوزی رخ عیان نموده اند تا اراده‌ ملت سرافراز و سربلند ایران را در مسیر تمدن نوین اسلامی محک بزنند و با تمام توان متزلزل سازند.

هشت سال دفاع مقدس به ایرانیان غیور آموخت که امنیت نه با لبخند به دشمن، بلکه با اقتدار نظامی و اتحاد ملی به دست می‌آید. دولت های مستبد و زورگو که با دسیسه چینی، تمام توان خود را برای تضعیف جایگاه والای کشور در منطقه به کار بسته اند باید بدانند، فرزندان رشید این مرز و بوم همان‌گونه که در سال‌های دشوار جنگ تحمیلی، اجازه ندادند ذره ای از خاک کشور به دست اجنبی بیفتد، امروز نیز در سنگرهای نبرد و تقابل با توطئه‌های دشمنان خبیث، چون کوهی استوار، با عزمی راسخ‌ و باصلابت تر از گذشته ایستاده‌اند.

در این رهگذر روایت هنرمندانه و تبیین هوشمندانه و واقع‌گرایانه دفاع مقدس از چرایی تا فرجام و پیامدهای آن به مثابه یک نیاز راهبردی برای جامعه، مقوله‌ای است که می‌تواند آمادگی‌های دفاعی ملت ایران را تحکیم بخشیده و سپر مستحکمی در برابر بحران‌ها، تهدیدها و خطرات احتمالی فراروی کشور در آینده ایجاد نماید.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت با تکریم و تعظیم به مقام شامخ شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت و شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه و رمضان، اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی امروز جمهوری اسلامی ایران را محصول مقاومت و درس‌آموزی از حماسه و ایثار هشت سال دفاع مقدس توصیف و تصریح کرده است:

ملت مقاوم و مبعوث شده ایران عزیز با الهام از فرهنگ عاشورا، با عنایات الهی، تحت توجهات خاص حضرت بقیه الله الاعظم(عج) و رهروی امامین انقلاب(ره) و تبعیت از منویات مدبرانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای(مدظله العالی) و آمادگی همه جانبه نیروهای مسلح، آینده‌ای روشن و پرافتخار را رقم خواهد زد و پرچم عزت و سربلندی این سرزمین را به دست نسل‌های آینده خواهد سپرد.