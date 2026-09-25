مقاومت و پایداری، راهبرد ملت ایران در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جابر عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بیله‌سوار ضمن توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، با اشاره به مواضع اخیر رئیس‌جمهور اظهار کرد: بیانات تاریخی رئیس‌جمهور محترم را می‌توان در امتداد راهبرد مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان دانست که بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی جهان داشته است.

وی شجاعت و صراحت مسئولان کشور در دفاع از منافع ملی را مورد توجه قرار داد و افزود: تحولات منطقه و استمرار مقاومت ملت‌ها نشان می‌دهد که نظام سلطه با چالش‌های جدی مواجه شده و ایستادگی ملت ایران و جبهه مقاومت، معادلات مورد نظر دشمنان را با تغییر مواجه کرده است.

امام جمعه بیله‌سوار با اشاره به تحولات یمن و منطقه تصریح کرد: تحولات میدانی یمن، وضعیت کریدورهای منطقه‌ای و انفعال ائتلاف‌های شکل‌گرفته علیه این کشور، در کنار افزایش نقش‌آفرینی میدانی جمهوری اسلامی ایران، از جمله تحولاتی است که باید در چارچوب تحولات گسترده منطقه مورد بررسی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عزیزی همچنین به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: موضوع تنگه هرمز از مسائل مهم معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی است و هرگونه تصمیم‌گیری درباره آن باید با در نظر گرفتن منافع و امنیت ملی کشور انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری مسئولان در برابر طرح‌ها و توافقات کوتاه‌مدت دشمنان اظهار داشت: مسئولان باید با حفظ اقتدار کشور و توجه به تجربه‌های گذشته، از هرگونه اقدامی که زمینه بازگشت فشارهای بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند، جلوگیری کنند چرا که ما هم اکنون در جنگ ژئوپلتیکی با دشمن هستیم همانطور که دشمن ما را محاصره دریایی و هوایی کرده و در جنگ اقتصادی با ماست

دفاع مقدس؛ هویت و شناسنامه ایران اسلامی

امام جمعه بیله‌سوار در ادامه با تبریک آغاز هفته دفاع مقدس، این ایام را بخشی از هویت و شناسنامه تاریخی ملت ایران دانست و بیان کرد: ایثار و جانفشانی رزمندگان و مردم ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس، برای همیشه در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد بود.

وی افزود: امروز نیز مردم ایران در برابر تهدیدات و فشارهای دشمن، همان روحیه مقاومت، پایداری و فداکاری دوران دفاع مقدس را دنبال می‌کنند و حضور مستمر مردم در صحنه، نمونه‌ای روشن از این روحیه و سرمایه اجتماعی کشور است.

تأکید بر ظرفیت‌های گردشگری بیله‌سوار

حجت‌الاسلام عزیزی با تبریک پنجم مهرماه، روز جهانی گردشگری، بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان بیله‌سوار تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های گردشگری و معرفی توانمندی‌های شهرستان می‌تواند در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه منطقه مؤثر باشد.

وی همچنین فرارسیدن ششم مهرماه، سالروز شهادت مجاهد نستوه، سید حسن نصرالله، را تسلیت گفت و یاد و نام وی را گرامی داشت.

امام جمعه بیله‌سوار در ادامه با اشاره به هفتم مهرماه، روز آتش‌نشانی و ایمنی، از تلاش‌ها و خدمات آتش‌نشانان تقدیر و تشکر کرد و بر ضرورت توجه به ایمنی و حمایت از نیروهای خدوم این عرصه تأکید نمود.

وی همچنین نهم مهرماه را روز همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی عنوان کرد و با اشاره به رنج و آلام کودکان فلسطینی، بر ضرورت توجه جامعه جهانی به وضعیت کودکان و نوجوانان آسیب‌دیده از جنگ تأکید کرد.

حجت‌الاسلام عزیزی همچنین روز جهانی سالمندان را گرامی داشت و خواستار توجه مادی و معنوی بیشتر خانواده‌ها و مسئولان به سالمندان شد.

وی همچنین خواستار تسریع در تکمیل راه مواصلاتی منتهی به شهر بیله‌سوار شد و افزود: تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی و راه‌های مواصلاتی، از مطالبات مهم مردم شهرستان است و انتظار می‌رود مسئولان مربوطه با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند.