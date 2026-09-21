به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه روز دوشنبه در دیدار با معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: هماهنگیهای لازم برای بازگشایی مدارس و دانشگاهها از طریق کمیسیونهای تخصصی انجام گرفته و زیرساختهای آموزشی، فناوری و خدماتی برای آغاز سال تحصیلی جدید فراهم شده است.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پیگیری مستمر وضعیت نیروهای کارگری و جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و صنعتی از اقدامات مهم دولت محلی بوده است.
استاندار اردبیل ادامه داد: پیگیری مشکلات کارآفرینان و فعالان اقتصادی در قالب جلسات هفتگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و قرارگاه اقتصادی و همچنین بازدیدهای میدانی از واحدهای اقتصادی استان، اقدامی مؤثر در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تقویت تولید بوده است.
امامی یگانه اجرای تفاهمنامههای سفر رئیسجمهور پزشکیان به استان و پیگیری تفاهمنامههای همایش بینالمللی سرمایهگذاری را از جمله برنامههای مهم اقتصادی استان دانست و گفت: برگزاری همایش شیوههای نوین تأمین مالی بنگاههای اقتصادی در اردبیل زمینهساز تقویت سرمایهگذاری و حمایت از تولید خواهد بود.
وی با اشاره به اقدامات زیرساختی استان تصریح کرد: پلاکگذاری و تردد خودروهای منطقه آزاد تجاری صنعتی اردبیل - بیلهسوار در محدوده کل استان، توسعه شهرکهای صنعتی، کنترل تنش آبی در روستاها، تأمین کالاهای اساسی و برگزاری ملاقاتهای مردمی، از جمله برنامههایی است که در ایجاد آرامش اجتماعی و امیدآفرینی نقش مهمی داشته است.
استاندار اردبیل بیان کرد: سفرهای متعدد شهرستانی، بازدید از پروژهها و تخصیص بیش از ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای نیمهتمام، از اقدامات مهم دولت محلی بوده است.
امامی یگانه افزود: توجه به مطالبات مردم و تکمیل پروژههای بزرگراهی، محورهای مواصلاتی و طرحهای بیمارستانی در حوزه سلامت، از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم در استان اردبیل بوده و یکی پس از دیگری به سرانجام میرسد.
وی با اشاره به تعامل مستمر با اعضای شورای تأمین استان در شرایط خاص کشور اظهار کرد: زیرساختهای لازم اعم از سامانههای اینترنتی و نیروی انسانی برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا آماده شده و استان در این زمینه مشکلی ندارد.
در این دیدار علی زینیوند معاون سیاسی وزیر کشور نیز ضمن تقدیر از اقدامات انجامشده در سطح استان اردبیل، حمایت دولت و وزارت کشور از برنامههای توسعهای استان را مورد تأکید قرار داد و خواستار تداوم روند فعلی و تقویت هماهنگیهای ملی و استانی شد.
گفتنی است استاندار اردبیل در این دیدار گزارشی از آخرین وضعیت استان در حوزههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ارائه و مجموعه اقدامات دولت محلی را در مسیر ارتقای شاخصهای توسعهای و افزایش امید اجتماعی تشریح کرد.
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