داود شیخی، در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: در خصوص آمادگی مدارس منطقه برای آغاز مهری با نشاط و شورانگیز، تمامی کارگروههای هشتگانه پروژه مهر با تمام توان و قوت در ایام تابستان وظایف خود را به نحو احسن انجام دادهاند و مدارس منطقه به صورت کامل آمادگی برگزاری کلاسهای حضوری دانشآموزان در سال تحصیلی جدید را دارا هستند.
وی افزود: در حوزه سازماندهی نیروهای آموزشی و پرورشی، تعمیرات و تجهیزات مدارس، کارگروههای اطلاعرسانی و رسانه، کارگروه ایثار و شهادت، ثبتنام دانشآموزان و توزیع کتابهای درسی کارهای شایستهای انجام شد و مراسم بازگشایی در مدرسه شاهد، همراه با امام جمعه و مسئولین شهرستان بیله سوار برگزار شد.
مدیرآموزش و پرورش بیله سوار گفت: برنامههای متنوعی با دستورالعمل وزیر محترم آموزش و پرورش و همچنین مدیرکل بزرگوار آموزش و پرورش استان تدارک دیده شده است و با آغاز سال تحصیلی، با اجرای برنامههای متنوع ورزشی و فرهنگی و مسابقات مختلف، خاطره خوبی را در ذهن دانشآموزان در آغاز سال تحصیلی با شعار برای ایران، برای مدرسه و همچنین «در میدان حاضر» رقم خواهیم زد و با اجرای طرح میدان و حضور و مشارکت دانشآموزان در تجمعات شبانه همراه خواهیم بود.
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