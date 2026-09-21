به گزارش خبرنگار مهر، آیین «جشن جوانهها» در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف همراهی دانشآموزان پایه هفتم در ورود به دورهای تازه از زندگی تحصیلی در لرستان برگزار شد.
دانشآموزان پایه هفتم در این مراسم نخستین تجربه حضور خود در دوره متوسطه اول را در کنار خانوادهها و کادر آموزشی مدرسه آغاز کردند.
تأکید بر نقش مدرسه و خانواده در هویتیابی نوجوانان
فضای مراسم با اجرای برنامههای فرهنگی و دانشآموزی، خوشامدگویی به پایههفتمیها و تأکید بر اهمیت آغاز دورهای تازه از رشد، هویتیابی و کشف استعدادها همراه بود.
در این مراسم بر نقش مکمل مدرسه، خانواده و معلمان در ایجاد محیطی امن، پویا و یادگیرنده برای نوجوانان تأکید شد؛ محیطی که میتواند زمینه رشد فردی و آموزشی دانشآموزان را فراهم کند.
تشریح برنامههای کیفیتبخشی آموزش متوسطه
در بخش دیگری از این آیین، مروری بر برنامههای کیفیتبخشی آموزش متوسطه در سال تحصیلی گذشته انجام شد.
رصد مستمر عملکرد مدارس، توانمندسازی دبیران، پشتیبانی علمی از دانشآموزان، برگزاری وبینارهای آموزشی و بهرهگیری از ظرفیت گروههای آموزشی از جمله اقداماتی بود که در این بخش مورد اشاره قرار گرفت.
فناوری جایگزین نقش تربیتی معلم نیست
یکی دیگر از محورهای این مراسم، تأکید بر جایگاه محوری معلم در فرآیند تعلیم و تربیت بود.
در این آیین عنوان شد که فناوری و ابزارهای آموزشی، با وجود نقش مهمی که در فرآیند یادگیری دارند، نمیتوانند جایگزین ارتباط انسانی، هدایت، انگیزهبخشی و حمایت تربیتی معلم شوند.
تأکید بر پرسشگری، تلاش و امید در مسیر تحصیل
همچنین در «جشن جوانهها» دانشآموزان به پرسشگری، تلاش، امید و رعایت اخلاق در مسیر تحصیل تشویق شدند.
در این مراسم تأکید شد ورود به پایه هفتم میتواند فرصتی برای شناخت بهتر توانمندیها، کسب تجربههای تازه و شکلگیری مسیرهای جدید یادگیری برای دانشآموزان باشد.
جشن آغاز دوره متوسطه اول
آیین «جشن جوانهها» با حضور خانوادهها و اجرای برنامههای فرهنگی و دانشآموزی ادامه یافت و دانشآموزان پایه هفتم دبیرستان فرزانگان در آستانه بازگشایی رسمی مدارس، ورود خود به دوره متوسطه اول را جشن گرفتند.
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